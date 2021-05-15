Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma ne zaman bitiyor?

Artan vaka sayıları sonrası ilan edilen tam kapanma uygulamasının son günlerine yaklaşıldı. Normalleşme döneminin detayları yavaş yavaş belli olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takviminin hazırlandığını duyurdu. Peki yasaklar ne zaman bitecek?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

17 günlük tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona ermiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan , sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamasında Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını ifade eden Erdoğan, ''Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşmeyle beraber atılacak adımlar Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının sonrasında açıklanmış olacak. Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Koca da, bu süreç ile ilgili önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.