Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma ne zaman bitiyor?

Artan vaka sayıları sonrası ilan edilen tam kapanma uygulamasının son günlerine yaklaşıldı. Normalleşme döneminin detayları yavaş yavaş belli olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takviminin hazırlandığını duyurdu. Peki yasaklar ne zaman bitecek?
17 günlük tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona ermiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan , sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamasında Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını ifade eden Erdoğan, ''Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' şeklinde konuştu.
Kontrollü normalleşmeyle beraber atılacak adımlar Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının sonrasında açıklanmış olacak. Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Koca da, bu süreç ile ilgili önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Koronavirüs tablosunda bulunan günlük vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada hedef bu sayıyı 10 binin altına çekmek olacak.
Tam kapanmanın sonrasında gerçekleşme beklenen normalleşme dönemine ilişkin ortaya atılan bir senaryoya göre ise, tam kapanmanın sonrasında 3 aşamadan oluşan kademeli bir normalleşme süreci başlayacak. İlk döneme 17 Mayıs, ikinci döneme 31 Mayıs, üçüncü dönemeyse Temmuz ayında geçilmesi düşünülüyor. Bayramın ardından başlayacak olan ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gidenler, kademeli şekilde geri dönüş yapabilecek. Lokantalar, kafeler ve restoranların da açılması bekleniyor. Fakat saat kısıtlaması yine geçerli olacak.
Vatandaşlar tam kapanma uygulamasının ardından alınacak yeni kararları takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti teşkilatı ile video konferans vasıtasıyla bayramlaşma yaparak konuştu. Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar şu şekilde:
''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.