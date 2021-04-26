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Yasaklar ne zaman biter? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

26.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni koronavirüs genelgesine göre hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri de değişti. Ramazan ayına yönelik alınan ek tedbirler kapsamında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayınlandı. Peki, yasaklar ne zaman biter? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yasaklar ne zaman biter? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Hafta sonu ve hafta içi şehirler arası yolculuk yasağının detayları da merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, iki haftalık kısmi kapanma sürecinde, artan vaka saysınının akabinde şehirler arası seyahat yasağı getirilmişti. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlandı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? YASAKLAR NE ZAMAN BİTER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde düzenlendi. Buna göre kısıtlama hafta içi saat 19.00’da başlıyor.

Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

BAKANLIK AÇIKLADI: ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT EDİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir

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