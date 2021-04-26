Yasaklar ne zaman biter? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Hafta sonu ve hafta içi şehirler arası yolculuk yasağının detayları da merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, iki haftalık kısmi kapanma sürecinde, artan vaka saysınının akabinde şehirler arası seyahat yasağı getirilmişti. Zorunlu haller dışında şehirler arası seyahat kısıtlandı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? YASAKLAR NE ZAMAN BİTER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde düzenlendi. Buna göre kısıtlama hafta içi saat 19.00’da başlıyor.

Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.