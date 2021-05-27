Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran’dan sonra normalleşme nasıl olacak?

Alınan yeni tedbirlerin devam etmesi ve günlük vaka sayılarının düşüş eğilimini sürdürmesi sonucunda, 1 Haziran’dan sonra bazı kısıtlamaların kalkabileceği konuşuluyor. Buna göre; 1 Haziran tarihinden sonra vatandaşlar, sahillerde, bahçelerde veya parklarda 2 metrelik sosyal mesafe ile maskesiz bir şekilde oturabilecek.

"HAZİRAN AYINDA NORMALLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

1 HAZİRAN’DAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde; kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Bilim Kurulu sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;