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Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran’dan sonra normalleşme nasıl olacak?

27.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinden sonra geçilen kademeli normalleşme döneminde, birçok tedbir uygulanıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş şe uzmanlar ve vatandaşlar tarafından dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs Pazar günü 81 il valiliklerine gönderdiği genelgeye göre, alınan yeni normalleşme tedbirleri 1 Haziran tarihine kadar sürecek.

Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Haziran’dan sonra normalleşme nasıl olacak?

Alınan yeni tedbirlerin devam etmesi ve günlük vaka sayılarının düşüş eğilimini sürdürmesi sonucunda, 1 Haziran’dan sonra bazı kısıtlamaların kalkabileceği konuşuluyor. Buna göre; 1 Haziran tarihinden sonra vatandaşlar, sahillerde, bahçelerde veya parklarda 2 metrelik sosyal mesafe ile maskesiz bir şekilde oturabilecek.

"HAZİRAN AYINDA NORMALLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.” Dedi.

1 HAZİRAN’DAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

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1 Haziran'a az bir süre kala normalleşmeye ilişkin çalışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre vakalarda düşüş sürdüğü takdirde; kafe ve restoranlar kişi sınırlamasıyla açılacak. İlk etapta açık alanlarda düğünlere daha sonra da kapalı düğün salonlarına izin verilecek. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kişiler arası iki metre şartıyla vatandaşlar maskesiz oturulabilecek veya dolaşabilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

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Bilim Kurulu sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran’dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır.

Mevcut gelişmeler ve normalleşme ile ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir.”


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