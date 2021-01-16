Yasaklar ne zaman kalkıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasaklarının durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeniden uygulamaya alınan kısıtlamalar nedeniyle restoran ve kafe benzeri işletmeler gel-al servis ve paket servis uygulamasına geçmiş, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işletmelerin ise faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak?
Yılın ilk kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür şekilde geriletilmesinin başarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel olarak sağlık sistemi üzerindeki yükün de önemli ölçüde hafiflediğini söyledi.
83 milyonun hep beraber gayret göstermesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların üzerinde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini belirtti. Soruna kalıcı çare bulunana kadar kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle hayatımızı sürdürmeye mecbur olduğumuzu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temizlik, maske ve mesafenin bu tedbirlerin başında geldiğini hatırlattı.
Kısıtlamalarla ilgili olarak ise vaka sayının belli bir sayının altına düşmesiyle beraber kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını söyledi.
Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımda aşılama programı ile ilgili bilgi verdi. Bakan Koca paylaşımında; "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı. Anlık olarak ise toplam aşılanan kişi sayısı 667.142 oldu.
Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/a3b04aq4h2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2021
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.
Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek. Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi alınacak yeni kararlar ve yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.