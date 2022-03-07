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Yasaklara Rağmen Rusya’da Savaş Karşıtı Gösteriler

06.03.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya genelinde yasaklara ragmen Ukrayna işgalini protesto gösterileri vardı. Protestolarda yaklaşık 4500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Sadece Rusya'da değil, dünyanın birçok kentinde de işgal karşıtı gösteriler vardı

Yasaklara Rağmen Rusya’da Savaş Karşıtı Gösteriler

Rusya genelinde yasaklara ragmen Ukrayna işgalini protesto gösterileri vardı. Protestolarda yaklaşık 4500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Binlerce protestocu, “savaşa hayır”, “utan” şeklinde sloganlar attılar.

Ülkenin doğusundaki Yekaterinburg kentinde onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Polis, göstericilere yer yer sert müdahalede bulundu.

Rus polisi, Moskova’daki gösteride yaklaşık 2000 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

St. Petersburg’da yaklaşık 1000, diğer kentlerde de 1000’den fazla kişi gözaltına alındı.

Protestoları takip eden OVD-Info adlı kuruluş, protestoların toplam 56 kentte düzenlendiğini ve yaklaşık 4500 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

OVD-Info’dan yetkililer Pazar günü öncekilere kıyasla daha geniş katılımlı protestoların olduğunu ve Sibirya kentlerinde bile protestoların gerçekleştiğini kaydetti.

Cezaevindeki Rus muhalif lider Navalny, Pazar günü için Rusya genelinde ve dünyada protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna’da yüzlerce kişi Rus işgalini protesto etmek için Nova Kakhovka kentinde bir araya geldi.

Herson bölgesindeki kent işgalin ilk günlerinde Ruslar’ın kontrolüne geçmişti.

Gösteride yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayraklarıyla yürüdü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yüzlerce kişi işgali protesto etti.

Kazakistan’da 2000 kişi Rus işgalini protesto etmek için toplandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da işgali protesto gösterisi vardı.

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Anahtar Kelimeler:
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