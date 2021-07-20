Yasakların Kalktığı Bayramda Bu Kez Ekonomi Engeli

Türkiye’de pandemi gölgesinde kısıtlamalarla geçen üç bayramdan sonra ilk kez yasaksız kutlanan Kurban Bayramı hazırlıkları için evlerinden çıkan halk bu kez da ekonomi engeline takıldı.

1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırıldığı zamana denk gelen Kurban Bayramı için alışverişe çıkan halk fiyatları çok yüksek bulurken, esnaf ve besiciler ise müşterilerin alım gücü olmadığı için satış yapamadıklarından yakındı.

Bayram öncesinde VOA Türkçe olarak Gaziantep’te mikrofon uzattığımız kent sakinlerinin çoğu yasaklar kalksa da tam anlamıyla bir bayram yaşayamadıklarını ifade ederken, esnaf ve kurbanlık hayvan besicileri ise satışların eski bayramlarla kıyaslanamayacağına dikkat çekti.

"Eski bayramların tadı yok"

Pandemi nedeniyle önceki bayramlarda dışarı çıkamadıkları için bayramı eksik geçirdiklerini ifade eden İlkay Taşdoğan “Annemle bayram alışverişi için çarşıya çıktık. Eksiklerimizi aldık, bayram için hazırlıklar yapıyoruz. Ama eski bayramların tadı yok maalesef. Pandeminin etkileri halen devam ediyor, bayramı evde geçireceğiz’’ dedi.

Bayram için gerekli alışverişi yapamamasını ekonominin kötü olmasına bağlayan Fevzi Doğan “Çocuklara bayramlık elbise almaya geldik ama fiyatlar çok yüksek. Önceki bayramlara göre fiyatlar iki katına yükselmiş durumda. Ama çocuklarımız bayramda az da olsa eksik kalmasınlar diye borç harç mecburen gücümüz yettiği bayramlıkları alacağız’’ diye konuştu.

"Fiyatlar iki katına çıkmış"

Bayramı bayramlıksız geçireceğini ifade eden Cemil Yasemin, “Bayram alışverişine çıktık ama piyasa çok pahalı, her şeye zam gelmiş, fiyatlar iki katına çıkmış. Galiba bayram öncesi fiyatlar uçmuş, dolayısıyla istediğimiz hiç bir şeyi alamıyoruz. Eski bayramlar kalmadı, bu bayramların hiçbir heyecanı yok. Bu gidişle bayramı da bayramlıksız geçireceğiz. Hayat çok zor’’ şeklinde konuştu.

Pandemi gölgesinde geçen 3 bayramda kısıtlamaların olmasından dolayı ekonomik anlamda çok zarara girdiklerine vurgu yapan giyim mağazası işletmecisi Memik Toker, "Şehrimizde şu anda Avrupa’da yaşayan insanlar var. Bu insanlar tatillerini memleketlerinde geçirmek için buraya geldiler. Onların piyasaya faydası gerçekten çok oldu. Bayramdan sonra da çok yoğun olmasa da satışların devam edeceğinden umutluyuz. Şu anda yaptığımız satışı eskilerle kıyaslamak imkansız tabi ama fena da değil’’ dedi.

"Vatandaşın alım gücü çok zayıf"

Besledikleri küçükbaş hayvanları satmak üzere kurbanlık pazarına getiren Murat Koç, “Vatandaşların alım gücünün zayıflığından dolayı bu yıl satış yapamıyoruz. Sabahtan beridir pazarda bekliyoruz 15 hayvanın yarısını bile satamadık. Vatandaşlar pandemiden dolayı doğru düzgün çalışamadı, dolayısıyla ekonomik güçleri de zayıfladı. İnsanlar 1500 TL’ye bir kurbanlık bile alamıyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Corona virüsü pandemisinden ekonomik olarak etkilenenlerin mali sıkıntılar içinde olmasından dolayı satış yapamadıklarını söyleyen besici Seyithan Karakuş, “İnsanların cebinde sigara parası bile yokken kurbanlık koyun nasıl alsın. İnsanlara da hak veriyorum bu durumda. Millet perişan bir durumda’’ diye konuştu.

Kurbanlık almaya geldiğini ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı alamadığını belirten İsmet Küçükaçar, “Fiyatlar çok yüksek. Kurbanlığın kilosu 33-35 lira arası değişiyor. Allah fakir fukaraya yardım etsin. İnsanlar çok zor durumda. Bir gün akşama kadar en fazla 100 liraya çalışan bir insan nasıl kurbanlık alacak, bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

