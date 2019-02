Yasaklı Bilgileri Açıklamakla Suçlanan Şık Yeniden Hakim Karşısında

“Analiz edilen gıdaların %17,3’ünde pestisit olması çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur”

Beş ilde analiz edilen gıda örneklerinin %17,3’ünde yasal mevzuatın izin verdiği miktarın çok üstünde bir veya daha fazla pestisist kalıntısına rastlandığına dikkat çeken Şık, bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının sadece %2 olduğunu ve bu gıdaların da imha edildiğini söyledi.

Şık, “Araştırma sonucunda gıda örneklerinin %40’ında hormonal sistem bozucu olarak nitelenen pestisit kalıntısı bulunduğu tespit edildi. Örneklerin %51,1’inde birden fazla sayıda pestisit kalıntısı tespit edildi. Örneklerin yüzde 11,2’sinde 2 adet pestisit kalıntısı; örneklerin yüzde 5,1’inde üç adet pestisit kalıntısı ve örneklerin yüzde 3,5’inde en az dört adet pestisit kalıntısı tespit edildi. Bu durum çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir” diye konuştu.

“Ergene havzasındaki pirinçlerde kanser yapıcı arsenik kalıntısı tespit edildi”

Araştırmada yalnız pestisitlere değil su ve gıdalardaki ağır metal örneklerine de bakıldığını vurgulayan Şık, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (The International Agency for Research on Cancer) tarafından birinci derecede kanser yapıcı madde kabul edilen arsenik ve nikel ile hormonal ve nörolojik sistem bozucu kurşuna rastlandığını söyledi.