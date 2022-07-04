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  4. Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü

Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü

04.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Göle İlçesinde, 'Dogo Arjantino' cinsi köpek ata saldırdı. Arabaya bağlı at yere düşerek kanlar içinde kalırken, köpek, sahibi tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı. Öte yandan geçimini taşımacılık yaparak sağlayan ve atı köpeğin saldırısında yaralanınca işsiz kalan Adem Kılıç’a (50) köpeğin sahibi Serhat A. tarafından yeni bir at alındı. Kılıç, "Köpeğin saldırdığı ata gözüm gibi bakacağım çünkü o bana ve aileme 15 yıl baktı" diye konuştu.

Yasaklı ırk köpekten ata korkunç saldırı! Görüntüler dehşete düşürdü

Dehşete düşüren olay, 30 Haziran günü öğle saatlerinde Selim Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Argentino' cinsi köpek, bahçede bağlı olduğu zinciri kırarak arabaya koşulu ata saldırdı. Yere düşen at, kanlar içinde kaldı.

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Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerinin müdahale edemediği olayı, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

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Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, yeniden evinin bahçesine bağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü.

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'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç, olayda canını zor kurtardığını ama atına çok üzüldüğünü söyledi. At arabası ile taşımacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Kılıç, "Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakalayıp götürdü. Atım olmazsa aç kalırız. Köpeğin sahibi Serhat Bey atımın iyileşemeyeceğini anlayınca bana aldığı güzel bir atı hediye etti. Yaralı atın tüm masraflarını da karşılayacak. Artık yeni atla taşımacılık yapacağım. Köpeğin saldırdığı ata ise gözüm gibi bakacağım çünkü o bana ve aile 15 yıl baktı" diye konuştu.

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Atın sahibi Adem Kılıç'ın şikayetçi olmaması, Serhat A.'nın da yasaklı ırk olan köpeği beslemenin şartlarını yerine getirmiş olması nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. 'Dogo Argentino' Ardahan'da yer olmadığı için Kars Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutuluyor.

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(DHA)

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