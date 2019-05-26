Yasaklı köpek ırklarına af isteği

İSMAİL ÇİMEN - Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Buğcan Çankaya, Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunda, yasak ırklar olarak bilinen Pitbull Terrier, Dogog Arjantin gibi bakım evindeki köpeklerin rehabilite edilerek mizaç testine sokulmasını ve testten geçen hayvanların eski sahiplerine verilmesini ya da sahiplendirilmesini önerdi. Çankaya, TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonuna yaptığı sunumunda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 2004 yılında çıkarıldığını anımsattı. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana sistemsel sorunlarının yanında uygulamadaki sorunlarını da gördüklerini belirten Çankaya, "Hayvan haklarıyla ilgili 2004 yılında yakılan ışık bir trene bindi ve o tren hızla bizden uzaklaştı. Kaçırdığımız trenin arkasından koşarak yetişmeye çalışıyoruz." dedi. Sokaklardaki hayvan popülasyonunun artışının, hayvanlara yönelik şiddeti ve cinsel saldırıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Çankaya, hayvanları sokağa terk ederek popülasyon sorununun çözülemeyeceğini söyledi.

Çağdaş uygulama şartları altında hayvanların kısırlaştırılması gerektiğinin altını çizen Çankaya, hayvan hakkı savunucularının eleştirileri ve sonrasındaki hırçınlıklarının hayvanların uygun yaşam ortamında bulunmadığından kaynaklandığını dile getirdi. Mevcut kanunun Hayvanları Koruma Kanunu olduğunu, çağdaş bir ülkeye yakışanın ise bunun Hayvan Hakları Kanunu şeklinde güncellenmesi olduğunu belirten Çankaya, "Bu bize yakışan olacaktır. Biz diğer ülkelerin ne yaptığına bakmamalıyız. Biz bir şeyin en doğrusunu yapabiliriz." diye konuştu. - "Hayvanı insanlara tehlikeli hale getiren sahibini cezalandırmıyoruz" Buğcan Çankaya, yasak ırklar diye adlandırılan bazı cins hayvanların bulunduğunu, bunların Pitbull Terrier, Japon Tosa, Dogo Arjantin, Fila Brasileiro gibi cinsler olduğunu anlatan Çankaya, Fila Brasileiro'nun Türkiye'de bulunmadığını, Japon Tosa'nın da bir ya da iki tane olduğunu kaydetti. Mevzuat çerçevesinde hayvana güçlü bir ırk olduğu için yasak getirildiğini vurgulayan Çankaya, şöyle konuştu: