Yasaklı şair Nâzım Hikmet Ran kimdir? İşte Nâzım Hikmet sözleri ve hayatı…

Dönemin hükümeti tarafından Nazım Hikmet Ran’ın kitapları ve şiirleri bir dönem Türkiye’de yasaklanmış, hatta adının anılması bile önlenmiştir. Nazım Hikmet, adını söylemenin bile yasak olduğu dönemde; Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Ercüment Er rumuzları ile eserlerini yayınlamaya devam etmiştir. Nazım Hikmet’in mezarı, Moskova’dadır.

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

20 Kasım 1901 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 40 gün için büyük görünmemesi amacıyla 15 Ocak 1902 doğumlu olarak anılmıştır.

1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. 1919'da mezun oldu, Hamidiye Kruvazörü'ne güverte subayı olarak atadı. Aynı yıl kış aylarında daha önce yakalandığı zatülcenp hastalığı tekrar etti. Sağlık kurulu raporuyla 1920'de askerlikten çıkarıldı. Bu sırada hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlendi. Bahriye Mektebi'nden öğretmeni olan Yahya Kemal Beyatlı'ya hayrandı. Yazdığı şiirleri gösterip eleştirilerini alıyordu. 1920'de Alemdar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birincilik kazandı. Bu ödül ününü artırdı.

Nazım Hikmet, İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde heyecanlı direniş şiirleri yazdı. Vala Nurettin ile birlikte, İstanbul gençliğini milli mücadeleye katılmaya çağıran bir şiir yazdılar. Şiir çok beğenilince Bolu'ya öğretmen olarak atandılar.