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Yasaklı şair Nâzım Hikmet Ran kimdir? İşte Nâzım Hikmet sözleri ve hayatı…

03.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk şairleri arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Nazım Hikmet Ran, aynı zamanda anı yazarı ve romancıdır. Günümüzde şiirleri halen pek çok kişi tarafından beğenilen Nazım Hikmet Ran, defalarca tutuklanması ve sürgün hayatı yaşaması ile romanlara bile konu olunacak bir hayata sahip.

Yasaklı şair Nâzım Hikmet Ran kimdir? İşte Nâzım Hikmet sözleri ve hayatı…

Dönemin hükümeti tarafından Nazım Hikmet Ran’ın kitapları ve şiirleri bir dönem Türkiye’de yasaklanmış, hatta adının anılması bile önlenmiştir. Nazım Hikmet, adını söylemenin bile yasak olduğu dönemde; Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Ercüment Er rumuzları ile eserlerini yayınlamaya devam etmiştir. Nazım Hikmet’in mezarı, Moskova’dadır.

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

20 Kasım 1901 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 40 gün için büyük görünmemesi amacıyla 15 Ocak 1902 doğumlu olarak anılmıştır.

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1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. 1919'da mezun oldu, Hamidiye Kruvazörü'ne güverte subayı olarak atadı. Aynı yıl kış aylarında daha önce yakalandığı zatülcenp hastalığı tekrar etti. Sağlık kurulu raporuyla 1920'de askerlikten çıkarıldı. Bu sırada hececi şairler arasında genç bir ses olarak ünlendi. Bahriye Mektebi'nden öğretmeni olan Yahya Kemal Beyatlı'ya hayrandı. Yazdığı şiirleri gösterip eleştirilerini alıyordu. 1920'de Alemdar Gazetesi'nin düzenlediği yarışmada birincilik kazandı. Bu ödül ününü artırdı.

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Nazım Hikmet, İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde heyecanlı direniş şiirleri yazdı. Vala Nurettin ile birlikte, İstanbul gençliğini milli mücadeleye katılmaya çağıran bir şiir yazdılar. Şiir çok beğenilince Bolu'ya öğretmen olarak atandılar.

Daha sonra Eylül 1921'de Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okudu. Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık oldu ve komünizm ile tanıştı. 1924'te yayınlanan ilk şiir kitabı 28 Kanunisani Moskova'da sahnelendi.

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1924'te Türkiye'ye dönerek Aydınlık Dergisi'nde çalışmaya başladı; fakat dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on beş yıl hapsi istenince bir yıl sonra tekrar Sovyetler Birliği'ne gitti. 1928’de Af Kanunu'ndan yararlanarak Türkiye'ye döndü. Fakat tekrar tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı.

1929'da İstanbul'da basılan "835 Satır" adlı şiir kitabı edebiyat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

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1933 ve 1937 yıllarında örgütsel faaliyetleri nedeniyle yine bir süre tutuklu kaldı. 1938'de bu kez "orduyu ve donanmayı isyana teşvik" suçlamasıyla tutuklandı ve yargılandığı davada 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde aralıksız 12 sene kaldı.

Şiirleri yasaklandı ve yaşamı boyunca yazdıkları yüzünden 11 ayrı davadan yargılandı.

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Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. İt Ürür Kervan Yürür kitabı Orhan Selim imzasıyla çıkmıştır.

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Uluslararası bir üne ulaşmıştır ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilmektedir.

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NAZIM HİKMET NEDEN ÖLDÜ?

Nazım Hikmet, Staraya Ruza'dan döndükten kısa bir süre sonra, 3 Haziran 1963 sabahı, bir kalp krizi sonucu Moskova'daki evinde öldü.

NAZIM HİKMET SÖZLERİ

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  • Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…
  • Kim bilir. Masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.
  • İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil
  • Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!
  • Gelinler aynada saçını tarar, aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler.
  • Bu göl İznik gölüdür. Durgundur. Karanlıktır. Derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların.
  • Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.
  • Antepliler silahşor olur, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ard ayağından vururlar.

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