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Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? 2019'da Yasaklı Sitelere Giriş için programlar ve VPN'ler

Deniz Barış Deniz Barış
TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Erişim engeline takılmadan sorunsuz bir şekilde yasaklı sitelere nasıl girilir? 2019 yasaklı sitelere giriş yöntemleri nelerdir, en iyi programlar ve uygulamalar hangileridir? Yasaklı sitelere girmek için DNS adresi nedir ve nasıl değiştirilir? Hem Andorid ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar hem de PC'ler için yasaklı sitelere giriş yöntemlerini sizin için derledik.

Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? 2019'da Yasaklı Sitelere Giriş için programlar ve VPN'ler

Erişim engellerinin artması ile birlikte bu engellerin nasıl aşılacağı noktasında çalışmalar başlatıldı. Dünyada sansürün ilerlemesi ve pek çok web sitesinin yasaklanması ile birlikte bu yasakları aşmak için çeşitli yöntemler ortaya çıktı. Gerek bilgisayar gerek mobil cihazlar üzerinden yasaklara takılmadan internet sitelerine giriş yapabilmek için pc programları, mobil uygulamalar, eklentiler ve alternatif yöntemler üretildi. Mobil uygulamalardan VPN hizmeti veren tarayıcı eklentilerine kadar pek çok alternatifin olduğu dijital dünyada, bu alternatiflerden herhangi birini tercih ederek güvenli, ücretsiz ve kolay bir şekilde yasaklı sitelerin tümüne giriş yapabilirsiniz. Çeşitli yöntemlerle bu sitelere girmek mümkün olsa da bu siteler üzerinden yasa dışı eylemlere katılmak, çeşitli yasal yaptırımlarla karşılaşmaya sebep olabilir. Dolayısıyla yasaklı sitelere girmeye çalışırken güvenliğinizi tehdit etmeyen ve farklı kişi, kurum ya da kuruluşlara zarar verici nitelikte faaliyet göstermeyen sitelerde gezinmeniz daha doğru olacaktır.

PC'DEN, BİLGİSAYARDAN YASAKLI SİTELERE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bilgisayardan yasaklanan sitelere giriş yapabilmek için 2019 yılında birden fazla alternatif bulunuyor. Aşağıdaki listeden en çok tercih edilen ve genelde kullanıcıları yarı yolda bırakmayan yöntemleri inceleyebilirsiniz. Sizin için PC programları, eklentiler ve DNS değiştirme gibi farklı yöntemleri derledik.

1. DNS adresi

  • Windows işletim sistemine sahip cihazınızda DNS adreslerini değiştirmek için öncelikle "Bilgisayarım" klasörünü açın.

dns degistirme adimi 1

  • Sol bölümde yer alan "Ağ" yazısına tıklayın ve sonrasında hemen üst tarafta beliren "Ağ ve Paylaşım Merkezi" butonuna tıklayın.

dns degistirme adimi 2

  • Karşınıza gelen ekrandan "Bağlantı özelliklerini değiştir" yazısına tıklayarak diğer aşamaya geçin.

dns degistirme adimi 3

  • IP ayarları bölümünün hemen altında bulunan "Düzenle" butonuna tıklayın.

DNS değiştirme adımları 4

  • Açılan sayfada IP ataması yapabileceğiniz ve DNS adreslerini değiştirebileceğiniz boşluklar bulunur.
  • DNS bölümüne sırasıyla şunları girin: 208.67.222.222 / 208.67.220.220
  • DNS adreslerinizi güncelledikten sonra aktif olması için internet bağlantınızı kapatıp açmayı deneyin.

2. Opera VPN
Son dönemlerin en çok tercih edilen tarayıcılarından birisi olan Opera, kendi bünyesinde sunduğu VPN hizmeti ile yasaklı sitelere herhangi bir ayar yapmaya ya da üçüncü parti bir eklenti kurmaya gerek kalmaksızın giriş yapmayı mümkün kılıyor.

Bilgisayarınızda Opera tarayıcı yüklü değilse Opera'nın resmi internet sitesine giderek tarayıcıyı ücretsiz olarak indirebilir ve hızlı bir şekilde kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz.

Tarayıcınızı yükledikten sonra sol üstteki "Menü" butonuna tıklayın. Açılır menüde alt sıralarda yer alan "Ayarlar" sekmesine gidin.

opera vpn ayarlari 1

Ayarlar sayfasına geldiğinizde aşağıya kaydırarak "Gelişmiş ayarlar" bölümünden VPN seçeneklerinin yer aldığı alana gelin. İsterseniz sağ üstte yer alan arama çubuğuna "VPN" yazarak da bu bölüme hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. VPN bölümünde yer alan "VPN'i etkinleştirin" seçeneğini aktif hale getirin.

opera vpn ayarlari 2

Daha sonra adres çubuğunun solunda yer alan "VPN" logosuna tıkladıktan sonra VPN'i açık konuma getirebilirsiniz. Sistem VPN'i aktif ettikten sonra dilediğiniz web sitesine herhangi bir yasakla karşılaşmadan özgürce girebilirsiniz.

opera vpn ayarlari 3

3. ZenMate Eklentisi
PC'de VPN kullanımı için programlardan faydalanabilirsiniz ama en iyi VPN programlarının Google Chrome ya da Mozilla Firefox web tarayıcıları için eklentileri bulunuyor. Bu eklentilerin kullanımı programlara göre daha pratik oluyor. VPN eklentisi olarak deneyebileceğiniz pek çok program ve eklenti bulunuyor. Biz sizin için en popülerler eklentilerden ZenMate ve DotVPN'i tanıtıyoruz. Bunun dışında Chrome Web Mağazası'nda deneyebileceğiniz Free VPN, uVPN, Touch VPN gibi alternatifler de bulunuyor.

Google Chrome veya Mozilla Firefox tarayıcınıza ZenMate eklentisini yüklemek için öncelikle bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayarak Chrome’un veya Mozilla’nın resmi web sitesinden eklentiyi indirin.

Eklentiyi bilgisayarınıza yükledikten sonra tarayıcıya kurulumunu tamamlayın ve aktif olması için tarayıcınızı yeniden başlatın.

Tarayıcıyı açtığınız zaman sağ üst köşede yer alan ZenMate logosuna tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan bölümde hangi ülkeden giriş yapmak istediğinizi seçin. Herhangi bir ülkeyi seçtikten sonra kısa bir süre beklemeniz gerekir, bağlantı kurulduktan sonra sorunsuz bir şekilde internet sitelerini açmanız mümkün olacaktır.

zenmate acilis

4. DotVPN Eklentisi
Google Chrome ya da Mozilla Firefox için yasaklı sitelere girmeyi mümkün kılan bir diğer eklenti ise DotVPN’dir. Firefox ya da Chrome tarayıcılarının resmi eklenti sitelerinden tarayıcınıza kurabilirsiniz.

Kurulumu gerçekleştirip tarayıcıyı yeniden başlattıktan sonra sağ üst köşede beliren DotVPN logosuna tıklayın. "Disconnected" olan ibarenin üstüne tıklayarak "Connected" hale getirin. Bu sayede farklı bir konumdan internete bağlanmış olacağınız için yasaklı sitelere kolayca giriş yapabilirsiniz.

dot vpn kullanimi

MOBİL CİHAZLARDAN (iOS, ANDROİD) YASAKLI SİTELERE GİRİŞ

Akıllı cep telefonu ya da tabletinizden de çeşitli programlar kullanarak yasaklı sitelere rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

1. Hideman VPN
Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen en iyi programlardan birisi olan Hideman VPN'i, Android kullanıcısıysanız Google Play Store'dan, iOS kullanıcısıysanız App Store'dan indirip kurulumunu tamamlayın.

Hideman VPN

Daha sonra mobil cihazınızdan uygulamanın logosuna tıklayarak Hideman VPN uygulamasını çalıştırın. "Connect" butonuna tıklayarak VPN bağlantısını gerçekleştirebilir ve yasaksız bir şekilde internet sitelerine giriş yapabilirsiniz. Dilerseniz "Country of connection" bölümünden bağlantı yaptığınız ülkeyi değiştirebilir, onlarca ülkeden herhangi birini seçerek internet gezintinize özgürce devam edebilirsiniz.

2. Proton VPN
Proton VPN adlı mobil uygulama da hem Android hem de iOS işletim sistemini kullanan akıllı cihazlarda kolay ve sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalardan birisi.

Proton VPN

Google Play Store ya da App Store üzerinden programı indirip kurulumunu tamamladıktan sonra uygulamanın logosuna tıklayarak çalıştırın.
l Uygulamayı açıp VPN bağlantısını aktif hale getirdikten sonra harita üzerinden dilediğiniz ülkeyi seçerek internete farklı konumlardan bağlanabilirsiniz. Eğer VPN hizmetini kapatmak istiyorsanız alt menüde yer alan "Disconnect" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

3. Turbo VPN
Mobil cihazlar üzerinden yasaklı sitelere girmenizi kolaylaştıracak bir diğer uygulama ise Turbo VPN’dir. App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra çok kolay bir şekilde VPN’i aktif hale getirebilirsiniz.

Turbo VPN

l Uygulamayı yükleyip çalıştırdıktan sonra bir süre bağlantının kurulmasını bekleyin. Yüklenme ibaresi ortadan kaybolduktan sonra "TAP TO CONNECT" yazısına tıklayın. Bir süre sonra ekranda "CONNECTED" yazısı belirecek ve VPN bağlantınız sağlanmış olacaktır. Bağlantı sağlandıktan sonra ücretsiz olarak yasaklı sitelere girmek mümkün olacaktır.

4. Opera Free VPN
Opera Free VPN uygulamasını kullanarak da mobil cihazlarınız üzerinden yasaklara takılmadan internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.

Opera Free VPN

Opera VPN uygulamasını indirdikten sonra VPN bağlantısını aktif hale getirmek koşuluyla herhangi bir erişim engeliyle karşılaşmadan web sitelerini özgür bir şekilde gezmeniz mümkündür.

Ayrıca “Change Region” butonuna tıklayarak bağlantı kurmuş olduğunuz bölgeyi değiştirebilir, listede yer alan ülkelerden herhangi birini seçerek yeni bir konumdan tekrar VPN bağlantısını aktif hale getirebilirsiniz.

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