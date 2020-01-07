Yasaklı tarım ilacını satmak isteyen 2 kişiyi JASAT yakaladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı'nca içinde kanser yapıcı siyanür maddesi olduğu gerekçesiyle satışı yasaklanan tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 5 litrelik bidonlarda toplam 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.

​İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, bazı kişilerin İzmir'den Denizli'ye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 3 yıl önce satışı yasaklanan tarım ilacını satmak için geldiğini belirledi. İçinde kanser yapıcı siyanür maddesi olduğu belirtilen yasaklı tarım ilacını satmaya çalışan 2 kişi, tespit edildi. JASAT ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenledi. 2 kişinin bulunduğu otomobil, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde durduruldu. Otomobildeki Sami K. ile Kudret A., JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar içinde toplam 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi. Sami K. ile Kudret A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, toplam 40 bin TL idari para cezası kesildi.

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