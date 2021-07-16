Yasaksız bayram öncesi otogarlarda yoğunluk

İstanbul'da bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Esenler'deki otogarın yolunu tuttu.

Talebin artmasıyla yoğunluk yaşanan otogarda çoğu otobüs firması ek seferler düzenliyor. Otogarın giriş ve çıkışlarında da yoğunluk nedeniyle trafik yaşanıyor.

Bazı yolcuların, otobüslerini kaçırmamak için otogarın girişinde inerek yaya olarak devam ettiği görüldü.

NORMAL VE EK SEFERLERİN KAPASİTESİ DOLDU

AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Baran Çınar, bayramdan dolayı ek seferlerin arttırıldığını anlatarak, normal ve ek seferlerin kapasitesinin dolduğunu söyledi.

Otogarda büyük bir yoğunluğun olduğunu belirten Çınar, bazı yolcuların da bilet bulamadığını dile getirdi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle kimsenin memleketine gidemediğini aktaran Çınar, "Ama bu sene herkes memleketine gitmek istediği için büyük bir yoğunluk oluştu. Bilet fiyatları pek yüksek değil, 200-250 lira civarında. Havayolu gibi değil. Elimizden geldiğince yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ek seferlerdeki fiyat yüksekliğinin nedeni aracın oradan (gittiği yerden) boş gelmesidir" dedi.

Memleketi Van'a gitmek için otogara gelen Ferman Akyol ise bayramdan önce 200 lira olan biletin şu anda 370 liraya yükseldiğini belirterek, "Van'a gideceğiz. Normalde daha önce bilet 200 liraydı. Bu bayramdan dolayı 300 lira yaptılar. Ona da sesimizi çıkarmadık. Şimdi diyorlar ki ek otobüs var, 370 lira" diye konuştu.

İZMİR'DE YOĞUNLUK

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşanırken günlük yolcu sayısının 60 binin üzerine çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar ilk kez kısıtlamasız bayram tatili heyecanı yaşıyor. Uzun zaman sonra kısıtlama olmadan bayram tatiline çıkmaya hazırlanan vatandaşlar özellikle otobüs terminallerinde büyük yoğunluk oluşturdu. 9 Günlük Kurban Bayramı tatilini akrabaları, aileleri ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (İzotaş) otobüs seferlerine yoğun ilgi gösterdi.

TEDBİRLER SAĞLANIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında terminal girişinde güvenlik koridoru oluşturan İzotaş yetkilileri vatandaşların ateşlerini ölçerek girişi sağlarken yetkililer gün boyunca maske mesafe ve temizlik konularına özen göstermeleri için vatandaşlara da anons yaptı.

GÜNLÜK SEFERLER BİNİN ÜZERİNDE

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde günlük sefer sayısının binin üzerinde olduğu öğrenilirken günlük yolcu sayısının ise 60 binin üzerine çıktığı bildirildi. Ayrıca otobüs firmalarının da yoğun talebe karşı özellikle tatil beldelerine ek sefer uyguladığı kaydedildi.

VATANDAŞLAR BİLET FİYATLARINI PAHALI BULDU

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarını pahalı buldu. Açıklama yapan vatandaşlardan Gülsüm Akbaş, "Bilet fiyatlarında bir hayli artış var, bu kadar olmaması lazım bence. Ama firmalara da bir şey diyemiyoruz. Yeni yeni toparlanıyorlar pandemiden sonra. İnşallah bayramdan sonra daha faydalı, daha toparlanabileceğimiz bir sürece geçeriz. Hem esnaf, hem vatandaş hem de asgari ücretle çalışanlar için daha iyi olur" diye konuştu. Vatandaşlardan Songül Kıvrak ise, "9 günlük tatili fırsat bilerek Denizli’ye ablamların yanına gidiyorum. Biraz havuz, biraz tatil, biraz gezmeye ihtiyacımız var. Bilet fiyatları pahalı ama bazı siteler aracılığıyla en ucuz bileti bulup alabiliyoruz. Bayram tatilinde insanların seyahat firmalarına yoğun talepleri oluyor. Gelirken servis aracında yer olmadığı için valizlerin üzerinde oturarak terminale gelen vatandaşları da gördük" açıklamasında bulundu. (AA-İHA)



