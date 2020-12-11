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Yasakta düğün yapanlara ceza yağdı

11.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iki farklı düğüne baskın düzenledi.

Bursa’da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iki farklı düğüne baskın düzenledi. İki düğün sahibine toplam 85 bin 120 lira cezai işlem uyguladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi’nde iki farklı düğün salonunda düğün olduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen polis ekipleri iki düğüne de baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi. Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi.
Ekipler hem düğüne katılan misafirleri, hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını, sadece nikah kıyılabileceğini anlattı. Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.
Diğer yanda Namık Kemal Mahallesi Eski Gemlik Yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda kına eğlencesi olduğu, bahse konu adreste bulunan işletme sahibi S.T. ve kına eğlencesi sahibi T.D. isimli şahıslara kolluk güçlerince, alınan tedbirlere uymamaktan toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

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