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  4. Yasaktan kaçıp dernekte böyle yakalandılar: 44 bin 100 TL ceza

Yasaktan kaçıp dernekte böyle yakalandılar: 44 bin 100 TL ceza

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir dernekte yapılan denetimlerde 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi.Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir dernekte yapılan denetimlerde 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi.
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilçede bulunan bir dernek kontrol edildi. Polis ekipleri denetimlerinde tuvaletten açılan gizli bir kapı ile dernek lokali gibi faaliyet gösterdiği tespit edilerek içeride 14 kişi olduğu belirlendi. Dernek Lokali işletmecisi olmak üzere toplam 14 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca faaliyet gösterdiği tespit edilen dernekte tütün veya tütün mamulleri tüketilmesi ve faaliyette olmaması gerekirken faaliyette bulunması nedeniyle, Sivil Toplum Şefliğine gerekli bildirimler yapıldı.

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