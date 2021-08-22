HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yasal düzenleme yapıldı! Fillerin 4 saatten fazla çalışması yasaklandı

Yasal düzenleme yapıldı! Fillerin 4 saatten fazla çalışması yasaklandı

22.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da fillerin 4 saatten fazla çalıştırılmaması, fillere biyometrik kimlik kartı çıkarılması ve yavruların annelerinden ayrılmamasına yönelik yasal düzenleme yapıldı.

Yasal düzenleme yapıldı! Fillerin 4 saatten fazla çalışması yasaklandı

Eastern Eye sitesinin haberine göre, yeni yasa çerçevesinde kişilerin, bakımları altındaki fillerin DNA damgalı fotoğraflı kimlik kartlarına sahip olmasını zorunlu hale getirildi.

GECE ÇALIŞMALARI DA YASAKLANDI

Fil yavrularının kültürel yarışmalar için bile olsa çalıştırılamayacağını ve annelerinden ayrılamayacağını öngören yasayla hayvanların 4 saatten fazla ve gece çalışması yasaklandı.

Yasayla ayrıca sahiplerinin filleri 6 ayda bir tıbbi kontrole götürmesi ve her file günde 2,5 saat banyo yaptırılması zorunlu kılındı.

Turizme de yeni kısıtlamalar getiren yasa kapsamında bir file aynı anda en fazla 4 kişi, iyi yastıklı bir eyere oturmaları şartıyla binebilecek.

Sri Lanka Yaban Hayatı Koruma Bakanı Wimalaweera Dissanayaka, "Bu fillerin sahibi veya velayetini elinde bulunduran kişiler, filin binicisinin çalışırken herhangi bir içki veya zararlı madde tüketmemesini sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

YASAYI İHLAL EDENLERE 3 YIL HAPİS CEZASI

Bu arada, yeni yasayı ihlal edenler 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek ve filler devlet korumasına alınacak.

Budist rahipler dahil olmak üzere birçok zengin Sri Lankalı, varlıklarını göstermek için filleri evcil hayvan olarak besliyor ancak ülkede kötü muamele ve zulüm şikayetlerine yaygın rastlanıyor.

Hayvan hakları aktivistleri ve fil uzmanları, vahşi filleri yakalamanın ağır suçlardan sayılarak ölümle cezalandırılabildiği Sri Lanka'da, son 15 yılda ulusal vahşi yaşam parklarından 40'tan fazla fil yavrusunun çalındığını iddia ediyor.

Ülkede yaklaşık 200 evcilleştirilmiş fil bulunduğu, vahşi doğada ise fil nüfusunun 7 bin 500 olduğu tahmin ediliyor. (AA)

Hayvan hakları yasasında sona gelindi! Hangi suça kaç yıl hapis cezası?Hayvan hakları yasasında sona gelindi! Hangi suça kaç yıl hapis cezası?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Dünya bu görüntüyü konuşmuştu! O bebekten sevindiren haberDünya bu görüntüyü konuşmuştu! O bebekten sevindiren haber
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.