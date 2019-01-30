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Yaşam Akademisi 2019’da da söyleşilerine devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Birbirinden ilgi çekici konu ve uzman konuklarını ziyaretçileriyle buluşturan Yaşam Akademisi, Akbatı AVM’deki söyleşilerine yeni yılda da devam edecek.Birbirinden ilgi çekici konu ve uzman konuklarını ziyaretçileriyle buluşturan Yaşam Akademisi, Akbatı AVM’deki söyleşilerine yeni yılda da devam edecek.

Birbirinden ilgi çekici konu ve uzman konuklarını ziyaretçileriyle buluşturan Yaşam Akademisi, Akbatı AVM’deki söyleşilerine yeni yılda da devam edecek.

Birbirinden ilgi çekici konu ve uzman konuklarını ziyaretçileriyle buluşturan Yaşam Akademisi, Akbatı AVM’deki söyleşilerine yeni yılda da devam edecek. ‘Dünyanın En Güzel Ülkesi’ isimli kitabıyla son dönemde adından sıkça bahsettiren yazar Özge Lokmanhekim, Numerolog ve Renk Uzmanı Sebla Özyurt ve Enerji tıbbı ve bilinçaltı travma terapisi alanlarında çalışan Uzman Terapist Eralp Caner, Yaşam Akademisi kapsamında AVM’de sevenleriyle buluşacak.

Söyleşi gerçekleştirecek olan yazar Özge Lokmanhekim, ‘Dünyanın En Güzel Ülkesi’ isimli kitabında, doğduğu günden beri aynı ormanda yaşayan ormanların kralı aslanın, emekli olup başka yerlere gitmek istemesi, dünyanın en güzel ülkesini görmek istediği ve bu konuda hayvan dostlarının yardımını alacak olan aslana her bir dostunun tek tek kendi yaşadıkları ülkelerini söylediğini anlatacak. Çocuklar bu kitapta kıtadan kıtaya, ülkeden ülkeye gezerek farklı kültürleri ve bu ülkelerde yaşayan hayvanları tanıma şansı bulacak. Özge Lokmanhekim, 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Akbatı AVM’de sevenleriyle buluşacak ve etkinlik sonunda imzalı kitabını hediye edecek.

Hayatı renklerle keşfedin
Kişinin yaşamında, ekonomik, aşk, kariyer ve sosyal hayata ilişkin konularda etkili olan doğum haritası ve bunların şifa çalışması ile güçlendirilmesinin sağlanması üzerine birçok kişiye kılavuzluk eden Numerolog ve Renk Uzmanı Sebla Özyurt, Yaşam Akademisi kapsamında Akbatı’nın konuğu olacak. 10 Ocak 2019 Perşembe günü gerçekleşecek olan ‘Renklerle Hayatı Keşfedin’ başlıklı söyleşide, insanın hayatında yaşadığı zorlukları üstesinden gelebilmenin yollarını renk haritaları üzerinden paylaşacak.

Zihninizin yazılımını değiştirin, yeni bir hayatınız olsun
Enerji tıbbı ve bilinçaltı travma terapisi alanlarında çalışan Uzman Terapist Eralp Caner, insan hayatını şekillendiren en etkin duyguları konuşmak üzere Akbatı misafirleriyle bir araya gelecek. 31 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek ‘Zihninizin yazılımını değiştirin, yeni bir hayatınız olsun’ başlıklı söyleşide Caner, zihinsel değişim alanında uygulama ve yönetim üzerine misafirlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

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