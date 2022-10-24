Yaşam alanınızın havasını yenileyip enerjisini yükseltecek halı modelleri

Halı deyip geçmeyin, doğru halıyı seçerek evinizin enerjisini yükseltebilirsiniz. Halı seçimi yapmadan önce her evin kendine özgü bir havası olduğunu bilmelisiniz. Evinizin dokusuna en uygun halıyı tercih ettiğinizde mobilyalarınızın daha çok ön plana çıktığını fark edebilirsiniz. Eğer halı seçimi yapmakta zorlanıyorsanız gelin, sizin için seçtiğimiz modellere göz atalım.

1. Kaydırmaz taban yapısı: Kozzy Home Halı-Yolluk

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Kaydırmaz taban yapısı sayesinde her türlü zeminde kullanılabilen Kozzy Home Halı-Yolluk, dijital baskı yöntemi ile üretiliyor. Ton sür ton renk uyumuna ve geçişlere sahip olan halıyı salon, oturma odası, mutfak, çocuk odası ve yatak odasında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Odanıza uygun boyutta sipariş verebileceğiniz halıyı denemenizde fayda var!

2. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: Bilecenhome Karışık Renkli Çiçek Desenli Halı

Farklı tasarımlardan ve dikkat çekici detaylardan hoşlananlar, sizi böyle alalım! Bilecenhome Karışık Renkli Çiçek Desenli Halı evinize yeni bir boyut kazandırır. Çamaşır makinesinde sıkma yapmadan yıkayabileceğiniz halı, böylece büyük bir kullanım kolaylığı sağlar. Toz ve leke tutmayan kadifemsi dokusuyla evinize yumuşacık bir dokunuş yapan halıya şans vermek ister misiniz?

3. Her odaya uyumlu sağlayacak: Blcmoda Modern Desen Kaymaz Taban Halı

İstediğiniz her odada rahatlıkla tercih edebileceğiniz Blcmoda Modern Desen Kaymaz Taban Halı, modern desenleri sayesinde evinize yenilikçi, ferah bir dokunuşta bulunur. Kaliteli ve canlı renk geçişlerine sahip olan halı, kaydırmaz taban yapısı ile her zemine uyum sağlar. Farklı ebatlarda üretilen halı modelini, kullanmak istediğiniz odanın boyutlarını dikkate alarak sipariş verebilirsiniz.

4. Yumuşacık dokusuyla evinize çok yakışacak: Ayyıldız Dekoratif Yumuşak Shaggy Tozumaz Dokuma Halı

Yumuşacık dokusuna bayılacağınız Ayyıldız Dekoratif Yumuşak Shaggy Tozumaz Dokuma Halı, ayaklarınızı bastığınız her yerde pamuksu bir his yaşamanızı sağlar. Siyah, gri, beyaz renklerinin uyumunu yansıtan dama desenli halı; antialerjik yapısıyla toz çıkarmaz. Böylece nefes darlığı gibi problemleri olanlar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir.

5. Retro tarzı benimseyenlere: Konfor Halı Konfor Vintage 7657 Mavi Klasik Eskitme Dokuma Halı

Retro tarzını benimseyenler ve evinde de aynı havayı yakalamak isteyenler, Konfor Halı Konfor Vintage 7657 Mavi Klasik Eskitme Dokuma Halı tam size göre! Hav boyu 7 mm olan halı, tüy çıkarmaz ve toz yapmaz. Bu yönüyle alerji ve astım gibi rahatsızlıkları bulunanlar tarafından da tercih edilebilir. Ekstra yumuşak dokusuyla bastığınız her yerde konfor yaşamanızı sağlayacak ürünle ev dekorasyonunuza nostaljik bir dokunuş yapmaya ne dersiniz?

6. Sadelikten yana olanlara: Eko Halı Soho Bej Hav Toz Vermez Etnik Bukle Örgü Desen Hasır Dokuma Kesme Yolluk Halı

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"Evimin dekorasyonunda sadelikten şaşmam." diyorsanız Eko Halı Soho Bej Hav Toz Vermez Etnik Bukle Örgü Desen Hasır Dokuma Kesme Yolluk Halı aradığınız ürün olabilir. Salon, oturma odası, mutfak, yatak odası ve çocuk odasında tercih edebileceğiniz bu halı modeli; kullanıldığı her ortama uyum sağlar. Etnik desenli halı sayesinde evinize yeni bir dokunuş yapmaya hazır olun!

7. Temizliği ve bakımı çok kolay: Artloop Patchwork Desenli Salon Halısı Dokuma Taban Dekoratif Şönil Renkli Halı

En gelişmiş teknoloji kullanılarak üretilen Artloop Patchwork Desenli Salon Halısı Dokuma Taban Dekoratif Şönil Renkli Halı, evinize bambaşka bir görünüm kazandırır. Özellikle salon ve oturma odalarına çok yakışan halı sayesinde yaşam alanınızı güzelleştirebilirsiniz. Modelin kenarlarındaki çoban dikişi el işçiliği ile yapılır. Peki, temizliği ve bakımı son derece kolay olan halı ile tanışmaya hazır mısınız?

8. Geometrik desenlerden hoşlananlara: Cappio Rengarenk Desenli Halı

Geometrik ve keskin desenli halılardan hoşlananlar, Cappio Rengarenk Desenli Halı eviniz için en doğru tercih olabilir. Nanoteknoloji kullanılarak üretilen halı, ipeksi ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde ayaklarınızı bastığınız her yerde konforu sürdürmeye devam eder. Canlı renk tonlarının kullanıldığı halıyı uyumlu mobilyalar ile kombinleyerek yaşam alanınızı yeniden dizayn edebilirsiniz.

9. Klasik desenlerden hoşlananlara: Diamond Halı Saçaklı Dokuma Halı

"Evimin dekorasyonunda klasik detaylara yer vermek istiyorum." diyorsanız Diamond Halı Saçaklı Dokuma Halı tam size göre! 10 mm hav yüksekliğine sahip olan ürün, tüy ve toz çıkarmaz. Bu yönüyle solunum problemleri olanlar tarafından da gönül rahatlığı ile tercih edilebilir. Ürünün farklı boyut seçeneklerinden odanıza uygun olanı seçebilirsiniz.

10. Modern bir dokunuş: Venucci Home & Living Torino Yumuşak Peluş Post Shaggy

Evinizde modern bir dokunuş yaparak yaşam alanınızı ferahlatmak istiyorsanız Venucci Home & Living Torino Yumuşak Peluş Post Shaggy de tavsiye edebileceğimiz halı seçenekleri arasında yer alıyor. Birinci sınıf polipropilen hav ipliği kullanılarak üretiliyor ve geometrik desenleri ile evinize modern bir dokunuş yapıyor. Yumuşacık dokusuna bayılacağınız halı, tasarımını saçaklar ile tamamlıyor.