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Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

09.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun hayat akışı içerisinde dinlenme ve yenilenme fırsatı bulduğunuz yaşam alanlarınızı, farklı dekorasyon ve tasarımsal ögeler ile daha kullanışlı ve şık mekânlar hâline getirebilirsiniz. Evinizin eksiklerini tamamlarken son moda, kullanışlı ve kaliteli parçalar tercih ederek kalıcı bir stil oluşturabilirsiniz. Peki, özenle seçilmiş ürünlere göz atarak yaşam alanlarınızda harika bir stil yaratmaya var mısınız?

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Tüm misafirleri etkileyecek, konforlu ve tarz sahibi bir eviniz olsun ister misiniz? Cevabınız ''Evet!'' ise bu yazı tam size göre. Hepsi özenle seçilmiş birbirinden özel parçaları keşfetmek için yazıyı okumaya devam edebilir, seçtiğiniz ürünlerle yeni bir alışveriş listesi oluşturabilirsiniz.

1. Yumuşacık bir his: Karaca Home Çift Kişilik Nevresim Takımı

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

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Yatağınızda kendinizi rahat hissetmeniz önemli. Karaca Home Çift Kişilik Nevresim Takımı, sade görünümü ve modern renkleriyle çok şık. Çarşaf, yorgan kılıfı ve yastık kılıflarının yer aldığı takımda bağcık detayları dikkat çekiyor. Hardal ve antrasit renklerini ahenkle buluşturan takım, çift taraflı kullanımı sayesinde herkesin favorisi olmaya aday. Her mevsim kullanıma uygun olan set, %100 pamuk içeriği sayesinde yaz aylarında terlemenizi önleyerek rahat bir uyku çekmenize olanak tanır. Tek nevresim takımıyla iki farklı stil yaratabilir, yatak odanızın enerjisini modunuza göre şekillendirebilirsiniz.

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2. Tatlı görünümüyle büyüleyici bir seçenek: Carlota Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Teknolojik aletler kategorisinden listeye dahil olan Carlota Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi, evinizin hava kalitesi ve sağlığınız için gerekli olan temel bir ürün. Sevimli tasarımı ve rengiyle çok sevilen ürünü su haznesine dolduracağınız bir miktar saf su ile kullanılabilir hâle getirebilirsiniz. Modelin beraberinde gelen güç kablosunu arkasında yer alan girişe takarak çalıştırabilirsiniz. Bu ürün ile yaşam alanınızın ideal nem seviyesine ulaşmasını hatta farklı aromalar kullanarak güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Ürünü hayvan figürlü tasarımı sayesinde çocuk odalarında da rahatlıkla kullanabilir, böylece evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Gören herkesi büyüleyecek: Soiley Topraksız Hidroponik Saksı

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Klasik saksıların yarattığı görünümden sıkıldınız ve yenilik arıyorsanız Soiley Topraksız Hidroponik Saksı'nın sıra dışı görünümüne bayılacaksınız. Yüzeyinde mini odacıklar bulunan ve bir sütunu andıran saksı, estetik duruşu ve kolay kullanımıyla favoriniz olacak bir ürün. Saksının iç kısmına ekleyeceğiniz bir miktar su ile bitkilerinizin büyümesini sağlamanız mümkün. Büyütmek istediğiniz bitkilerin tohumlarını saksının yüzeyinde bulunan çıkıntılara yerleştirebilir ve onların filizlenmelerini bekleyebilirsiniz. Üstelik bu sırada toprağa da ihtiyacınız yok! Evinizin havasını değiştirecek görünümler oluşturmak için bu üründen yardım almaya hazır mısınız?

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4. Ergonomik ve şık bir aydınlatma çözümü: Alfonso Minimalist LED Lambader

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

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Yaşam alanlarınızın ambiyansını baştan sonra değiştirecek bir aydınlatma çözümüne şans vermeye ne dersiniz? Alfonso Minimalist LED Lambader, yer kaplamayan boyutu ve modern görünümüyle çok beğeniliyor. Yüksek kaliteli metal malzemeden üretilmiş gövdesiyle evinize şık bir hava katan aydınlatmada LED şerit yer alıyor. Ürünün yüksek renk kontrastıyla güçlü ve aydınlık mekânlar yaratmak mümkün oluyor. Işığı homojen bir şekilde dağıtan lambader, uzaktan kumandası sayesinde kolay kullanım sunuyor. Farklı renk seçenekleri de bulunan aydınlatmayı modunuza göre kontrol edebilir, harika ambiyanslar oluşturabilirsiniz.

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5. Zarif ve şık bir tasarım: English Home Peacock Porselen Saat

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Zamanı doğru değerlendirmek önemli. Evinizde vakit geçirirken zamanı takip edebilmek için English Home Peacock Porselen Saat'ten yardım alabilirsiniz. Çini işlemeleri ile süslenen ürün, demode duvar saatlerinin aksine çok dikkat çeken bir parça. Beyaz ve mavinin muhteşem bir uyum sunduğu parçada bitki ve hayvan desenleri var. Üzerinde yer alan parlak metal akrep ve yelkovan ile tamamlanan ürünü duvarlarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Klasik ve sıkıcı saatleri geride bırakarak zarif ve dikkat çekici bir görünüm sunan bu modele herkes bayılacak!

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6. Konforlu ve özgün bir stil: Evodeko Krem Yer Minderi

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Yaşam alanınızda sıcak bir atmosfer oluşturmaya hazır mısınız? Evodeko Krem Yer Minderi, kahve keyfinizi arttırarak harika zaman geçirmenizi sağlayacak. Toprak tonlarındaki renk tercihiyle natürel bir tarz yakalayan parça, keten görünümüyle doğallığını vurguluyor. Kir tutmadığı için rahatlıkla temizlenen ürünü bir bez yardımıyla silmeniz yeterli oluyor. Elyaf ve sünger dolgusuyla yumuşacık bir hâl alan minderi çocuk odasından balkona kadar pek çok alanda kullanabilirsiniz. Evin farklı alanlarını daha kullanışlı ve güzel bir hâle getirmek için üründen yardım alabilir hatta minderden birden fazla edinerek hoş mekânlar tasarlayabilirsiniz.

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7. Yaşam alanınızın ihtiyacı olan düzeni sağlayın: Messer Dekoratif Kitaplık

Yaşam alanlarınız için hem kullanışlı hem şık görünümlü eşya önerileri

Listenin son ürünü ise dar alanları daha kullanışlı hâle getirirken harika bir dekorasyon çözümü de sunuyor. Messer Dekoratif Kitaplık, MDF ve 1. sınıf yonga levha kullanılarak üretiliyor. Demonte olarak satılan ünite, kolay kurulumu sayesinde kısa sürede kullanıma hazır hâle geliyor. Sağlam konstrüksiyonu sayesinde güvenle kullanabileceğiniz kitaplığı silerek kolayca temizleyebilirsiniz. İster kitaplık olarak çalışma odanızda ister şık dekor ürünlerinizi sergilemek için oturma odanızda kullanabilirsiniz. Tarz sahibi yaşam alanları oluşturmak için bu modern parçayı kullanarak harika mekânlar yaratabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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