Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Numbeo güvenlik, pahalılık, yaşam maliyeti, sağlık endeksi, satın alma gücü, trafik ve nüfusa göre şehirlerin yaşam kalitesi endekslerini yayınladı.

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İstanbul, Ankara ve İzmir dışında ilk 100'e tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi. İşte o liste..