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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Numbeo yaşam kalitesi endeksini yayınladı. İlk 100'e İzmir, İstanbul, Ankara dışında tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi.

Numbeo güvenlik, pahalılık, yaşam maliyeti, sağlık endeksi, satın alma gücü, trafik ve nüfusa göre şehirlerin yaşam kalitesi endekslerini yayınladı.

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! İlk 100'e ne İstanbul ne İzmir ne Ankara... Bakın neresi girdi

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İstanbul, Ankara ve İzmir dışında ilk 100'e tahmin edemeyeceğiniz bir il girdi. İşte o liste..
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1- Canberra, Avustralya Puanı: 227.11
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2- Raleigh, Kuzey Karolina Puanı: 220.64
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3- Eindhoven, Hollanda Puanı: 208.44
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4- Wellington, Yeni Zelanda Puanı: 205.48
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5- Zürih, İsviçre Puanı: 203.17
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6- Adelaide, Avustralya Puanı: 202.26
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7- Brisbane, Avustralya Puanı: 202.12
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8- Ottawa, Kanada Puanı: 198.99
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9- San Diego, Kaliforniya Puanı: 198.75
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10- Kopenhag, Danimarka Puanı: 196.45
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11- Perth, Batı Avustralya Puanı: 195.64
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12- Columbus, Ohio Puanı: 195.56
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13- Québec, Kanada Puanı: 194.92
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14- San Antonio, Teksas Puanı: 194.13
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15- Victoria, Britanya Kolumbiyası, Kanada Puanı: 193.50
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16- Austin, Teksas Puanı: 193.35
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17- Lüksemburg, Lüksemburg Puanı: 193.30
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18- Tampa, Florida Puanı: 193.27
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19- Edinburgh, İskoçya Puanı: 192.53
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20- Viyana, Avusturya Puanı: 192.38
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59- Bursa, Türkiye Puanı: 173.61 Bursa dışında da listede iller yer alıyor.
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110- İzmir, Türkiye Puanı: 147.44
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123- Ankara, Türkiye Puanı: 138.14
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157- İstanbul, Türkiye Puanı: 113.67
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Anahtar Kelimeler:
yaşam kalitesi Bursa şehir

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