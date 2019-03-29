Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek dev projelere ve yatırımlara hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi.

Kurum, Karapınar Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Karapınar Buluşması'nda, 17 yılda Konya'ya 51 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bunun da 12 milyar 500 milyon lirasının çevre ve şehircilik yatırımları olduğuna dikkati çeken Kurum, yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen 17 yıldır başlattığı kutlu yürüyüşün süreceğini vurgulayan Kurum, "Tüm hızıyla, tüm kararlılığıyla, dev projeleriyle, dev yatırımlarıyla vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara devam ediyoruz. Milletimizle, Konya ile Karapınar ile yürüyoruz. Aşkla yürüyen yorulur mu, yorulmaz. Yorulmadık, yorulmayacağız. Sizlere hizmet etme aşkıyla gece gündüz çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Türkiye'nin 17 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde bağımlıydık. Şimdi artık kendi silahlarımızı, İHA'larımızı üretiyoruz ve Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Suriye'de operasyon yapıyoruz. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye biz geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardı. IMF'ye borcumuzu ödedik. Şimdi hamdolsun ekonomik anlamda da bağımsızız. Eskiden manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkede yaşıyorduk, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydi, şimdi 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülke haline geldik."