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Yaşam koçunu darp eden ‘bodyguard’lara hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) balayı için giden yaşam koçu İlter Faik Kaya'yı "ayağında terlik var" diyerek darp eden 5 bodyguard 8'er ay hapis cezası aldı. Olay, Haziran 2018'de KKTC'nin turizm şehri Girne'de meydana gelmişti.

Eş Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için Girne'de bir otelde kalan İster Faik Kaya, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

Güvenlik görevlileri, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı darp etti.

​HASTANELİK OLDU

Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması bugün sona erdi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı.

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