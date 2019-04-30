"Yaşam koçu"nun tepki çeken "çocuk tacizi" paylaşımı

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun cinsel tacize uğraması olayına ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Sahip olunan bir ideolojinin insanı bu kadar körleştireceğini, bu kadar çirkinleştireceğini, bu kadar köleleştireceğini tahmin edemezdik." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Taner'in, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Turan, "Kendisini 'yaşam koçu' olarak tanıtan bir kadının, istismara uğrayan bir kızımız için sosyal medyada yaptığı çirkin paylaşım, nasıl bir zihniyetin ürünüdür, anlamış değiliz. Çocuklarımız bizim en masumlarımız, en önemli servetimiz." diye konuştu.

Taner'in yorumunu "insanlık dışı" olarak nitelendiren Turan, şunları kaydetti: