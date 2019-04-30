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"Yaşam koçu"nun tepki çeken "çocuk tacizi" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun cinsel tacize uğraması olayına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi - Taşcıer: - "Bu paylaşım, bu ifadeler asla kabul edilemez. Bence bu kişinin yargılanması lazım. Bu yazdıkları aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kendini "yaşam koçu" olarak tanıtan Çolpan Işın Taner'in, Küçükçekmece'de 5 yaşında bir çocuğun cinsel tacize uğraması olayına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Bu paylaşım, bu ifadeler asla kabul edilemez. Bence bu kişinin yargılanması lazım. Bu yazdıkları aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir." dedi.

CHP'li Taşcıer, Taner'in, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sözü edilen küçük kızın tecavüze uğradığını anımsatan Taşcıer, "Bizim inancımızda mazlumun kimliği sorulmaz. Bu paylaşım, bu ifadeler asla kabul edilemez. Bence bu kişinin yargılanması lazım. Bu yazdıkları aynı zamanda halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir. Anayasal suçtur." ifadelerini kullandı.

Gamze Taşcıer, tepki çeken sosyal medya paylaşımında bulunan Taner'in "CHP'li olduğu" söylemlerinin anımsatılması üzerine de öncelikli olarak insan haklarına saygılı ve ayrım yapmayan kişilerin CHP'li olabileceğini söyledi. Taşcıer, "İnancı, kimliği ve siyasi görüşü üzerinden insanların ayrıştırılmaması lazım. Böyle bir mesajı atan kişi CHP'li olamaz. Bunları yazan her şeyden önce insan olamaz." diye konuştu.

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5 yaşında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer cinsel taciz Çolpan Işın Taner yaşam koçu

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