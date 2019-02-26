Yaşam memnuniyet araştırmasına göre kişileri en çok mutlu eden ’aile’

Türkiye’de yaşam memnuniyet araştırması yapılırken, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 74,2 oldu.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’deki yaşam memnuniyet endeksini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, kişilerin kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 74,2 oldu. Genel olarak mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 53,4 olarak saptandı. Bu rakam 2017 yılında yüzde 58 iken mutlu olanların sayısında azalma yaşandığı görüldü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında da 65 yaş ve üzeri yaş grubunun en yüksek mutluluk oranına sahip olduğu görüldü. Böylelikle 65 yaş üstü olup mutlu olanların oranı yüzde 61,2 olarak belirlendi. Buna karşın en düşük mutluluk oranı 45-54 yaş grubu arasında görülürken, bu oranın yüzde 47,8 olması dikkat çekti. İnsanları en çok neyin mutlu ettiği de ortaya çıkarken, bunun yüzde 69 ile sağlık olduğu kaydedildi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, mutluluk endeksi ile ilgili 6 bin 984 haber çıkışı tespit edildi. Sadece mutluluk başlığı altında incelediğimizde ise geçen yıl 140 bin 439 haberle konuşulduğu görüldü.

