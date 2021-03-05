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  4. Yaşam savaşı veriyor! Sahte içki içen 16 yaşındaki çocuk komaya girdi

Yaşam savaşı veriyor! Sahte içki içen 16 yaşındaki çocuk komaya girdi

05.03.2021 07:43 | Son Güncelleme:
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Yaşam savaşı veriyor! Sahte içki içen 16 yaşındaki çocuk komaya girdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki E.B., alkol komasına girdi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İzmir'in Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8123 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ve arkadaşları bir araya gelerek alkolden yaptıkları sahte içkiyi içti.

Arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren E.B., yaptıkları alkolden bir miktar alarak evine gitti. E.B. evine girdiği sırada, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.'yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.B.'nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. Ayrıca, E.B.'nin birlikte alkol içtiği arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.

(DHA)

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