"Yaşam tüneli"nde trafik eğitimi

Samsun'da "Yaşam için kısa bir mola" projesi kapsamında yürütülen uygulamada, "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edilen sürücü ve yolculara polislerce trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde çeşitli kentlerde trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun-Ankara Karayolu'nda uygulama gerçekleştirildi.

Trafik kazasına neden olan kural ihlalleri konusunda araç sürücülerinin uygulamalı olarak bilgilendirilerek davranış değişikliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Yaşam için kısa bir mola" projesi çerçevesinde sürücü ve yolcular, karayolu kenarında oluşturulan "yaşam tüneli" adı verilen çadıra davet edildi.

Sürücü ve yolculara burada polislerce olası trafik kazaları, kurallara uymamaları halinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklar ile cep telefonu ve emniyet kemeri konularında video izlettirilerek bilgilendirme yapıldı.

Yaşam çadırını ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarında ciddi oranda ölüm yaşandığını söyledi.