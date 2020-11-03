Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? İşte hayat üçgeni detayları...

İzmir’de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki sarsıcı depremin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından kurtarılan vatandaşlarla alakalı olarak yaşam üçgeni konusu merak edilmeye başlandı. Ancak doğru bir şekilde yaşam üçgeni oluşturmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, hayat üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem anında çok sayıda kişinin hayatta kalmasını sağlayan yaşam üçgeni pozisyonu doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında özellikle insanların kurtulmasına yardımcı olabiliyor. Hayatta kalabilmek için yeterli büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni adı veriliyor. Deprem anında uygulanabildiği durumlarda ise kişiyi kurtarabilecek önlemlerin başında geliyor. Genel olarak evlerdeki hayatta kalınabilecek büyüklükte olan boşluklara bu isim veriliyor.

Vatandaşların deprem anında sağduyulu davranmaları ve çevreyi doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla en çok korunma olanağı sunan ve yaşam üçgeni oluşturulabilecek bir alanda hedef küçültülerek yere yaklaşıp başın korunması yani Çök Kapan Tutun hareketi yapılması önem taşıyor. Bunun yaralanma ve ölüm gibi durumlardan önemli ölçüde koruyabileceği belirtiliyor. Peki, yaşam üçgeni nasıl olur?