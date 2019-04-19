HABER

Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu Yıldönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak.

Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak

İSTANBUL,(DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu Yıldönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı da 23 Nisan coşkusuyla gerçekleşecek.

Beylikdüzü Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, dört gün sürecek birbirinden nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan’ın da şenlik havasında yaşanacağı Beylikdüzü’nde, Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklara bir de sürprizi olacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Yaşam Vadisi 2’nci Etap sahnesinde Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KÜLTÜRSEM öğrencilerinin; bale, modern dans, piyano, gitar, keman, oratorya ve bağlama gösterileri ile başlayacak Çocuk Şenliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyerleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının gösterileri ile devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca 13:00 Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacakYaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Av yasağında olta balıkçısının yüzü güldüAv yasağında olta balıkçısının yüzü güldü
Zihinsel engelli genci jandarma bulduZihinsel engelli genci jandarma buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.