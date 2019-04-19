Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak

İSTANBUL,(DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu Yıldönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı da 23 Nisan coşkusuyla gerçekleşecek.

Beylikdüzü Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, dört gün sürecek birbirinden nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan’ın da şenlik havasında yaşanacağı Beylikdüzü’nde, Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklara bir de sürprizi olacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Yaşam Vadisi 2’nci Etap sahnesinde Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KÜLTÜRSEM öğrencilerinin; bale, modern dans, piyano, gitar, keman, oratorya ve bağlama gösterileri ile başlayacak Çocuk Şenliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyerleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının gösterileri ile devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca 13:00

