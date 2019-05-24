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Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin Ramazan ayı için düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin Ramazan ayı için düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda yaşam vadisi’nde tasavvuf konseri verildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Yaşam Vadisi 1’inci etap sahnesinde tasavvuf konseri verildi. Remzi Uzgidim’in Ege ve Akdeniz türkülerini seslendirdiği konserin ardından ise ilahiyatçı Mustafa Demir moderatörlüğünde dini sohbet gerçekleşti. Konsere müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Program kapanışını İzmir Marşıyla yapan Uzgidim, izleyicilerden büyük alkış aldı. Beylikdüzü Belediyesi 2’nci Başkan Vekili Müslüm Akülker sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen programların yanı sıra cuma, cumartesi ve pazar günleri; Yakuplu Etkinlik Çadırı, Kavaklı Sosyal Yaşam Alanı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerle hafta sonu Beylikdüzü’nde dolu dolu yaşanacak.

(FOTOĞRAF)

Yaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandıYaşam Vadisi Ege ve Akdeniz türküleri ile yankılandı

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