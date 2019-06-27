HABER

Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26.

Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren etkinliği Parklarda Caz, bu yıl da müzikseverleri Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde buluşturacak. Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek ücretsiz konser etkinliğinde Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz grupları ile Balkan Paradise Orchestra sahne alacak. 29 Haziran Cumartesi saat 18.00’da Yaşam Vadisi Sahnesi’nde başlayıp saat 23.00’a dek sürecek etkinlikte, müzikseverler parkta caz keyfini doyasıya yaşayacak.
İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26. kez müzikseverlerle buluşuyor. 29 Haziran’da başlayıp 18 Temmuz’da sona erecek olan festival, bu yıl da cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekanlarında ağırlıyor. Festival kapsamında 5 yıldır düzenlenen Parklarda Caz etkinliğinin destekçileri arasında Beylikdüzü Belediyesi de yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de ‘Parklarda Caz’ konseri Beylikdüzü’nde yapılacak. Yaşam Vadisi 1.Etap’ta 29 Haziran Cumartesi günü 18.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek ücretsiz konser etkinliğinde; Minus Two, Standart Mafyası ve Blue Monk adlı genç caz gruplarının performanslarından sonra Balkan Paradise Orchestra sahne alacak.

Yıldızların Altında, Çimlerin Üstünde Caz Keyfi
İstanbul Caz Festivali’nin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz, caz müziğin melodilerini parklara taşımaya devam ediyor. 29 Haziran Cumartesi günü, Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek konser etkinliğinde; Beylikdüzü’ndeki müzikseverler, caz müziğin kıpır kıpır melodileriyle keyifli bir yaz gecesi yaşayacak. Etkinlik kapsamında; saat 18.00’da, Minus Two sahne alacak. Saat 19.00’da ise sahne sırası Standart Mafyası’nın olacak. Saat 20.15’te ise genç caz grubu Blue Monk sahneye çıkacak. Genç caz gruplarının performanslarından sonra, saatler 21.30’u gösterdiğinde hepsi Barselonalı on bir kadın müzisyenden oluşan Balkan Paradise Orchestra sahne alacak. 2018 Mart ayında ilk albümleri K’ataka’yı yayımlayan ve yurt dışında önemli festivallere katılan Balkan Paradise Orchestra, enstrüman müziğine odaklanan eğlenceli performanslarıyla cazseverlere unutulmaz bir konser verecek. İKSV tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin programına https://caz.iksv.org/tr resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Yaşam Vadisi’nde caz dolu melodiler

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Facebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendiFacebook’ta çalışırken tanıştığı Tayvanlı ile evlendi
FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldiFSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.