Yasama Derneği, üniversite öğrencilerine sistemi anlattı

Yasama Derneği (YASADER), "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu" isimli projesiyle, sistemi üniversite öğrencilerine anlattı.

İçişleri Bakanlığı ve Siyasallılar Vakfı'yla ortaklaşa düzenlenen projenin kapanış toplantısı, TBMM Küçük Grup Salonu'nda yapıldı.

Kapanış toplantısında konuşan YASADER Başkanı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı Bahadır Yeşilırmak, burada yaptığı konuşmada, Meclis içinden çıkmış, çalışanların tecrübe ve birikimlerini yansıtmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını bildirdi.

YASADER'in çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşilırmak, "Parlamento hukukunun gelişmesinin ülkenin gelişmesine, demokrasinin ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Yeşilırmak, son yaptıkları projeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu bağlamda parlamentonun çalışmalarının anlatılması için 6 üniversiteye gidildiğini belirtti. Yeşilırmak, projeye katkısı olanlara da teşekkür etti.

Siyasallılar Vakfı Başkanı ve TBMM Genel Sekreter Yarımcısı İbrahim Hakkı Polat da böyle önemli bir projenin ortağı olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.