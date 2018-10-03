HABER

"Yasama döneminin ilk gündemi sağlıkta şiddet"

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "(Sağlık çalışanlarına şiddet) Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak" - "İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Koca, Arjantin'in Mar del Plata şehrinde yapılacak G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere hareketinden önce, Esenboğa Havalimanında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Bahçelievler'deki bir özel hastanede menfur saldırı sonucu ağır yaralanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Koca, "Değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacağına işaret eden Koca, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olunacağını vurguladı.

Bakan Koca, hastane başhekimiyle konuştuğunu ve ayrıntılı bilgi aldığını, yaşamını yitiren doktorun eşi Mutlu Hacıosman ile de telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Koca, "Biraz önce Mutlu Hanım'ı arayıp, başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için Bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

- "İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda şu bilgileri verdi:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, Arjantin'e hareket etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kalp kasındaki kalınlaşma alkol ile inceltilen kadın sağlığına kavuştuKalp kasındaki kalınlaşma alkol ile inceltilen kadın sağlığına kavuştu
Araştırma : Disk kaymalarının nedeni yalnızca bükülme ve burkulma değilAraştırma : Disk kaymalarının nedeni yalnızca bükülme ve burkulma değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?

Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?

Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı

Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı

Diş teli tedavisi nasıl olur? Diş teli tedavisinde devrim! Görünmeyen diş teli nedir?

Diş teli tedavisi nasıl olur? Diş teli tedavisinde devrim! Görünmeyen diş teli nedir?

Burun ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir? İşte 8 maddede burun ameliyatı sonrası yapılması gerekenler

Burun ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir? İşte 8 maddede burun ameliyatı sonrası yapılması gerekenler

Fıtık nedir? Fıtık ameliyatı nasıl olur? Fıtık tedavisi ve fıtık belirtileri nelerdir? Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı nasıl ortaya çıkar?

Fıtık nedir? Fıtık ameliyatı nasıl olur? Fıtık tedavisi ve fıtık belirtileri nelerdir? Kasık fıtığı nedir? Kasık fıtığı nasıl ortaya çıkar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.