Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 12 yaşındayken kanser nedeniyle sol bacağını kaybeden 20 yaşındaki Onur Can Şentürk, küstüğü yaşama futbol ve bisikletle tutundu. Tek bacakla kalınca 2 yıl evden dışarı çıkmayan Onur Can, futbol tutkusu sebebiyle yeşil sahalara dönüp, çocukluk sevgisi olan bisikletiyle yeniden pedal çevirmeye başladı. Tek bacakla önceleri zorlanan Onur Can, zamanla bisikletteki dengesini sağladı ve yaşama tekrar tutundu.

Hatice-Erkan Şentürk çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Onur Can'ın sol bacağına 9 yaşında kanser teşhisi konuldu. Hastanede ışın tedavisi ve kemoterapi tedavileri yapılan Onur Can'ın bacağı iyileşmeyince doktorlar kesilmesine karar verdi. 12 yaşında bacağı kesilen Onur Can adeta yaşama küstü. 2 yıl boyunca evden çıkmayan ve okulunu da bırakan Onur Can, ailesinin de desteğiyle önce en büyük sevdası olan futbola döndü. Koltuk değenekleriyle futbol oynamayı başaran Onur Can, profesyonel futbolcu oldu. Esenyurt Engelli Gücü Spor Kulübünde futbol oynayan Onur Can, bu kez yine çocukluk sevdası bisiklet sürmeye karar verdi. Düşe kalka başladığı bisiklet tutkusu için pes etmeyen Onur Can, kısa sürede her türlü ortam ve şartta bisiklet kullanmayı başardı. "Bisiklet, çocukluğumun tutkusuydu" diyen Onur Can, "Bacağım kesildiği zaman değeneklerle bile yürüyemiyordum. Tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmıştım. Benim dünyam çökmüştü. 12 yaşındaki bir çocuğun artık en çok sevdiği iki şey olan futbol oynaması ve bisiklet sürememesi çok zordu. Değeneklerle yürümeyi öğrenince futbol oynamaya başladım. Bu kez kendime 'neden bisiklet süremiyorum?' dedim. İlk başlarda tek bacakla bisiklet sürmeyi denedim ancak dengeyi kuramadığım için çok düştüm. Protez bacağım var ancak bisiklet kullanırken çıkarmak zorundayım. Ailem uzun bir süre izin vermedi. İnsanlar bisikletin zorluğunun pedal çevirmek olduğunu düşünüyor ama asıl zorluk dengede. Bir bacağınız yok, sola doğru yattığınızda tutunacağınız bir şey olmuyor. Çok düştüm ama her bindiğim sefer kendimce bir şeyler de geliştirerek başarılı olmaya başladım. Sol bacağım olmadığı için dikkatli dönerek bisiklet sürmeyi geliştirdim. Şimdi iki bacaklı olanların sürdüğü gibi, bisiklet sürebiliyorum" diye konuştu.

'ÖNCE BİSİKLETTE SONRA HAYATTA DENGE'

Zor geçen yılların ardından bisiklet sürmeye başlayarak birçok engeli geride bıraktığını vurgulayan Onur Can, "Bisikletle birlikte hayatımda da denge kurmayı başardım. Öyle sanıyorum hayatımda da güzel şeyler oluyor. Mutluyum, en azından sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bisiklet beni özgürleştiriyor. Hiçbir şeye bağlı olmadan, engele bağlı kalmadan özgür kılıyor. Önemli olan insanın mutlu olmasıdır. İlla bisiklete gerek yok" dedi.

'TEK HAYALİM OLİMPİYATLAR'

Tek bacakla bisiklet sürdüğünü görenlerin hem gururla hem de şaşkın gözlerle kendisini izlediklerini anlatan Onur Can, çokça tebrik aldığını da söyledi. Hayalinin olimpiyatlar olduğunu ifade Onur Can, “Olimpiyatlarda ülkemizi bisiklet dalında temsil etmek istiyorum. Yaptığım araştırmada şu ana kadar bisiklet dalında olimpiyatlara engelli sporcu gönderemedik. Tek hayalim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

'KENDİNİZİ ENGELLİ OLARAK GÖRMEYİN'

Engelli oldukları için dünyaya küsenlere seslenen Onur Can Şentürk, bacağı kesildikten sonra 2 yıl boyunca evden çıkmadığını ve hayata küstüğünü ancak şu an da 2 yılın pişmanlığını yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Keşke kendimi erken toplasaydım, keşke engelli kalışımı erken kabullenseydim. 2 yıl büyük boşluk geliyor. Şu an ki aklım olsaydı ameliyattan sonra ilk gün dışarı çıkardım. Siz kendinizi engelli görmediğiniz sürece kimse sizi engelli göremez. 2 yıl süreyle ben kendimi engelledim bisiklet sürmekten, futbol oynamaktan. 'Yapamam, artık bacağım yok, normal insan değilim' dedim. Kendimi ötekileştirdim. Bu süreç beni çok zorladı. Sonra farkına vardım ve denedim. İnsanların sadece cesaret edip denemesini istiyorum. İlk başlarda bisiklete binmek korkutucuydu. Cesaretimi toplayıp bindim, defalarca düştüm. Cesaret etmedikçe, engelleri aşmak istemedikçe engeller önünüzde durur ve büyür."