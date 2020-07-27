HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşama şansları %2 olan arkadaşlar 15 yıl sonra aynı kareyi tekrar canlandırdı

Yaşama şansları %2 olan arkadaşlar 15 yıl sonra aynı kareyi tekrar canlandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Odin Frost ve Jordan Granberry adlı iki çocuk dünyaya geldiğinde, ebeveynlerine umutsuz bir tablo çizilmişti. Hayatta kalamayacağı söylenen ikili, liseden mezun oldu ve okulun ilk günü çekilen fotoğrafı tekrar canlandırdı.

Yaşama şansları %2 olan arkadaşlar 15 yıl sonra aynı kareyi tekrar canlandırdı

Odin ve Jordan doğduğunda doktorlar çocukların asla yürüyemeyeceğini ve hatta bitkisel hayatta kalabileceklerini söylemişti. Ancak 18 yıl geçti ve iki genç liseden mezun oldu. Tüm olumsuz senaryoyu alt üst eden ikili, okula başladıkları ilk gün birlikte çekilen fotoğraflarını mezuniyetlerinde tekrar canlandırarak viral oldu.

Odin ve Jordan okulun ilk günü tanıştıklarında henüz 3 yaşındaydılar. Okulun ilk günü babaları tarafından yan yana otururken fotoğrafları çekilen ikilinin arasında o günden beri özel bir bağ var.

Doktorlar ailelere çocukların yaşama şansının %2 olduğunu söylemişti

1-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-3-5f1a904a49f16__700

Bu hafta liseden mezun olan ikili, 15 yıl önce çekilen ilk fotoğraflarını tekrar canlandırmaya karar verdi. Odin’in babası Tim “Oğlum ve en yakın arkadaşının hayatta kalma şansının %2 olduğu, yürüyemeyecekleri ve bitkisel hayatta kalacakları söylenmişti. Ancak ikisi de mezuniyet törenlerinde sahnede yer aldı. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Odin’in annesi Deanda hamileliği sırasında yaşadığı preeklamsi nedeniyle Odin üç hafta erken doğdu ve beyinde kanama meydana geldi. Doktorlar koyduğu tanıdan tamamen emin değildi; ancak Odin’in yürüyemeyeceği, konuşamayacağı ve yaşanan beyin problemi nedeniyle bilişsel yeteneğinin 7 yaşını geçemeyeceği söylendi. Odin’in babası Tim, o günlerde yaşadıklarını “Herkes bize ‘olacaklara hazır olun’ dedi, Odin’in tüm yaşamını küçük bir çocuk gibi geçireceğini söyledi” sözleriyle anlattı.

Ancak Odin, kendisi için söylenen tüm kötü senaryoları alt etti ve 3 yaşındayken özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bir okula başladı ve en iyi arkadaşı Jordan ile tanıştı.

O günden beri en iyi arkadaş olan ikili liseden birlikte mezun oldu

2-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-4-5f1a904c40095__700

Odin ve Jordan arasındaki özel bağa dikkat çeken Tim “Birbirlerine şiddetle sadıklar ve çok korumacılar. Eğer biri Jordan’a çok yaklaşırsa ve ondan hoşlanmamışlarsa Odin hemen korumacı moda geçiyor. Odin gülerse, Jordan da gülmeye başlıyor. Bizim anlayamadığımız şekilde özel bir bağları var” dedi. Jordan’ın ise doğmadan önce kanında enfeksiyon oluştu ve beyni oksijensiz kaldı. Bu nedenle Jordan’ın beyninde kalıcı bir hasar meydana geldi.

İkili, 3 yaşındayken başladıkları okulun ilk gününden beri özel bir arkadaşlığı paylaşıyor

3-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-1-5f1a9046d619c__700

İki çocuk da doktorları yanıltarak yürümeyi başardı. Odin 5 yaşındayken yürümeye başlarken Jordan da 18 yaşından önce ilk adımlarını attı. Ancak ağır otizmli olan Odin, uzun mesafeler için tekerlekli sandalye kullanıyor. Odin, fazla konuşkan olma sa da etrafında olan biten her şeyin farkında. Ancak aralarında özel bir arkadaşlık bulunan yalnızca Odin ve Jordan değil. Yıllar içinde aileleri arasında da benzer bir arkadaşlık gelişti. İkilinin ebeveynleri, çocuklarının mezuniyet törenlerini gururla izledi. Törenden sonra ikilinin yan yana fotoğrafını çeken aileler, bu pozun okulun ilk günü verdikleri pozla olan benzerliğini fark etti.

Bir gelecekleri olmayacağı düşünülen ikili, doktorların da yanılabileceğini kanıtladı

4-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-2-5f1a9048b53ba__700

Odin’in babası ikilinin yan yana fotoğraflarını Reddit’te paylaştı. 112 bin beğeni ve binlerce yorum alan fotoğraf kısa sürede viral oldu. “İnsanların nazik olmasındansa kaba olmasına daha çok alışkınız” diyen baba Tim “İnsanlar genelde çocuklarımıza dışarıda dik dik bakar ve onlarla dalga geçerdi. İnternet de genelde en acımasız alanlardan biridir. Fotoğrafı paylaşırken olabileceklere karşı hazırlıklıydım. Ancak ummadığım bir nezaketle karşılaştım. Eşim ve ben yazılan güzel yorumları okurken ağladık” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Oğluyla gurur duyan Tim “Bizler yalnızca çocuklarımızın görünür olmasını, onların ne kadar güzel insanlar olduklarının ve başarılarının görünmesini istiyoruz” dedi.

İşte ikilinin fotoğrafı için kullanıcıların yorumları;

“İkisini de tebrik ederim”
disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-5f1a969ed36a0__700

“Oğlunun en iyi arkadaşına bakışı… Çok etkileyici. Tebrik ederim.”
2-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-5f1a96a023640__700

“İnsanlar birçok şey söylemiş. Geçmişi geride bırakarak onlara yanıldıklarını göstermek bir seçim. Bu çocuklar, insanlardaki zorlukları yenme gücünün parlak bir örneği.”

3-disabled-best-friends-recreate-photo-of-first-day-of-school-5f1a96a6333aa__700


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Bu otomobilden sağ çıktıBu otomobilden sağ çıktı
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dereye düşen 5 yaşındaki çocuğun 49 gün sonra ölüm haberi geldi

Dereye düşen 5 yaşındaki çocuktan 49 gün sonra kahreden haber

Sosyal medyadaki görüntülere dayanamadı! 'İnanın bu durumda...'

Sosyal medyadaki görüntülere dayanamadı: İnanın bu durumda...

Küçükçemece’de ‘kız kaçma’ kavgasında sokak savaş alanına döndü

‘Kız kaçma’ kavgasında sokak savaş alanına döndü

Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanığından şaşırtan sözler

Cinsel içerikli mesaj cinayetinin sanığından şaşırtan sözler

Mucize kurtuluş! Bu otomobilden sağ çıktı

Bu otomobilden sağ çıktı

TOGG 4000 kişilik kadro açtı! TOGG KPSS'siz personel alımı başvuru şartları - Yerli otomobil TOGG fabrikasına iş başvurusu yapma!

TOGG fabrikası iş başvurusu nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.