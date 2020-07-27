Yaşama şansları %2 olan arkadaşlar 18 yıl sonra aynı kareyi tekrar canlandırdı

Odin ve Jordan doğduğunda doktorlar çocukların asla yürüyemeyeceğini ve hatta bitkisel hayatta kalabileceklerini söylemişti. Ancak 18 yıl geçti ve iki genç liseden mezun oldu. Tüm olumsuz senaryoyu alt üst eden ikili, okula başladıkları ilk gün birlikte çekilen fotoğraflarını mezuniyetlerinde tekrar canlandırarak viral oldu.
Odin ve Jordan okulun ilk günü tanıştıklarında henüz 3 yaşındaydılar. Okulun ilk günü babaları tarafından yan yana otururken fotoğrafları çekilen ikilinin arasında o günden beri özel bir bağ var.
Bu hafta liseden mezun olan ikili, 15 yıl önce çekilen ilk fotoğraflarını tekrar canlandırmaya karar verdi. Odin’in babası Tim “Oğlum ve en yakın arkadaşının hayatta kalma şansının %2 olduğu, yürüyemeyecekleri ve bitkisel hayatta kalacakları söylenmişti. Ancak ikisi de mezuniyet törenlerinde sahnede yer aldı. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.
Odin’in annesi Deanda hamileliği sırasında yaşadığı preeklamsi nedeniyle Odin üç hafta erken doğdu ve beyinde kanama meydana geldi. Doktorlar koyduğu tanıdan tamamen emin değildi; ancak Odin’in yürüyemeyeceği, konuşamayacağı ve yaşanan beyin problemi nedeniyle bilişsel yeteneğinin 7 yaşını geçemeyeceği söylendi. Odin’in babası Tim, o günlerde yaşadıklarını “Herkes bize ‘olacaklara hazır olun’ dedi, Odin’in tüm yaşamını küçük bir çocuk gibi geçireceğini söyledi” sözleriyle anlattı.
Ancak Odin, kendisi için söylenen tüm kötü senaryoları alt etti ve 3 yaşındayken özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bir okula başladı ve en iyi arkadaşı Jordan ile tanıştı.
Odin ve Jordan arasındaki özel bağa dikkat çeken Tim “Birbirlerine şiddetle sadıklar ve çok korumacılar. Eğer biri Jordan’a çok yaklaşırsa ve ondan hoşlanmamışlarsa Odin hemen korumacı moda geçiyor. Odin gülerse, Jordan da gülmeye başlıyor. Bizim anlayamadığımız şekilde özel bir bağları var” dedi. Jordan’ın ise doğmadan önce kanında enfeksiyon oluştu ve beyni oksijensiz kaldı. Bu nedenle Jordan’ın beyninde kalıcı bir hasar meydana geldi.
İki çocuk da doktorları yanıltarak yürümeyi başardı. Odin 5 yaşındayken yürümeye başlarken Jordan da 18 yaşından önce ilk adımlarını attı. Ancak ağır otizmli olan Odin, uzun mesafeler için tekerlekli sandalye kullanıyor. Odin, fazla konuşkan olma sa da etrafında olan biten her şeyin farkında. Ancak aralarında özel bir arkadaşlık bulunan yalnızca Odin ve Jordan değil. Yıllar içinde aileleri arasında da benzer bir arkadaşlık gelişti. İkilinin ebeveynleri, çocuklarının mezuniyet törenlerini gururla izledi. Törenden sonra ikilinin yan yana fotoğrafını çeken aileler, bu pozun okulun ilk günü verdikleri pozla olan benzerliğini fark etti.
Odin’in babası ikilinin yan yana fotoğraflarını Reddit’te paylaştı. 112 bin beğeni ve binlerce yorum alan fotoğraf kısa sürede viral oldu. “İnsanların nazik olmasındansa kaba olmasına daha çok alışkınız” diyen baba Tim “İnsanlar genelde çocuklarımıza dışarıda dik dik bakar ve onlarla dalga geçerdi. İnternet de genelde en acımasız alanlardan biridir. Fotoğrafı paylaşırken olabileceklere karşı hazırlıklıydım. Ancak ummadığım bir nezaketle karşılaştım. Eşim ve ben yazılan güzel yorumları okurken ağladık” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Oğluyla gurur duyan Tim “Bizler yalnızca çocuklarımızın görünür olmasını, onların ne kadar güzel insanlar olduklarının ve başarılarının görünmesini istiyoruz” dedi.
İşte ikilinin fotoğrafı için kullanıcıların yorumları;
“İkisini de tebrik ederim”
“Oğlunun en iyi arkadaşına bakışı… Çok etkileyici. Tebrik ederim.”
“İnsanlar birçok şey söylemiş. Geçmişi geride bırakarak onlara yanıldıklarını göstermek bir seçim. Bu çocuklar, insanlardaki zorlukları yenme gücünün parlak bir örneği.”
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