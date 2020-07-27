Yaşama şansları %2 olan arkadaşlar 18 yıl sonra aynı kareyi tekrar canlandırdı

Odin ve Jordan doğduğunda doktorlar çocukların asla yürüyemeyeceğini ve hatta bitkisel hayatta kalabileceklerini söylemişti. Ancak 18 yıl geçti ve iki genç liseden mezun oldu. Tüm olumsuz senaryoyu alt üst eden ikili, okula başladıkları ilk gün birlikte çekilen fotoğraflarını mezuniyetlerinde tekrar canlandırarak viral oldu.

Odin ve Jordan okulun ilk günü tanıştıklarında henüz 3 yaşındaydılar. Okulun ilk günü babaları tarafından yan yana otururken fotoğrafları çekilen ikilinin arasında o günden beri özel bir bağ var.

Doktorlar ailelere çocukların yaşama şansının %2 olduğunu söylemişti

Bu hafta liseden mezun olan ikili, 15 yıl önce çekilen ilk fotoğraflarını tekrar canlandırmaya karar verdi. Odin’in babası Tim “Oğlum ve en yakın arkadaşının hayatta kalma şansının %2 olduğu, yürüyemeyecekleri ve bitkisel hayatta kalacakları söylenmişti. Ancak ikisi de mezuniyet törenlerinde sahnede yer aldı. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

Odin’in annesi Deanda hamileliği sırasında yaşadığı preeklamsi nedeniyle Odin üç hafta erken doğdu ve beyinde kanama meydana geldi. Doktorlar koyduğu tanıdan tamamen emin değildi; ancak Odin’in yürüyemeyeceği, konuşamayacağı ve yaşanan beyin problemi nedeniyle bilişsel yeteneğinin 7 yaşını geçemeyeceği söylendi. Odin’in babası Tim, o günlerde yaşadıklarını “Herkes bize ‘olacaklara hazır olun’ dedi, Odin’in tüm yaşamını küçük bir çocuk gibi geçireceğini söyledi” sözleriyle anlattı.