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Yaşama tutunma mucizesi! Ailenle vedalaş denildi, iki saat ömür biçildi ama...

22.04.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Hampshire'de yaşayan kadının yaşama tutunma mucizesi doktorları bile şaşkına çevirdi. Hastalığı ile mücadele ederken doktorların ''ailenle vedalaş'' demesi üzerine vedalaşan kadına, iki saat ömür biçilse de o şimdi bir mucizeyi yaşıyor.

Yaşama tutunma mucizesi! Ailenle vedalaş denildi, iki saat ömür biçildi ama...

Sepsisle mücadele ederken 31 kio veren, üç hafta boyunca komada kalan İngiliz kadın, mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

Üç ay boyunca tüple beslenen Laura Lane komaya girmeden önce doktorların aileye haber vermesi üzerine iki çocuğu ve ailesiyle vedalaşmak zorunda kaldı. Doktorların birkaç saat yaşar dediği Laura, üç hafta komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde yaşama döndü.

Laura şimdilerde verdiği kiloları tekrar almaya, tekrar yürümeye başladı.

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SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir. Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

Devam eden sepsis daha ağırlaşarak septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir. Genellikle zatürre, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarının enfeksiyonu, böbrek, mesane ve üriner sistemin diğer kısımlarının enfeksiyonu veya bakteremi adı verilen kan dolaşım sisteminin enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkar.

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