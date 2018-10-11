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Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre en ucuz ve en pahalı şehirler belli oldu!

İşte en ucuz şehirler ve Türkiye'den o şehrin listedeki sırası...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

1 / 22

İşte en pahalı 10 şehir
2 / 22

10- Avustralya/ Sidney
3 / 22

9- İsrail / Tel Aviv
4 / 22

8- Danimarka / Kopenhag
5 / 22

7- Güney Kore / Seul
6 / 22

6- İsviçre / Cenevre
7 / 22

5- Norveç / Oslo
8 / 22

4- Hong Kong / Hong Kong
9 / 22

3- İsviçre / Zürih
10 / 22

2- Fransa / Paris
11 / 22

1- Singapur / Singapur
12 / 22

En ucuz şehirler

En ucuz şehirler
Hindistan/Yeni Delhi
13 / 22

Romanya/ Bükreş
14 / 22

Hindistan/ Chennai
15 / 22

Cezayir / Cezayir
16 / 22

Pakistan/ Karaçi
17 / 22

Hindistan/ Bangalore
18 / 22

Nijerya/Lagos
19 / 22

Kazakistan/Almatı
20 / 22

Venezuela/Caracas
21 / 22

Suriye/ Şam
22 / 22

İstanbul listede 72. sırada yer alıyor.
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