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Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:52 | Son Güncelleme

Bursa’da kuyruğu ve makat deliği olmadan dünyaya gelen buzağı yerinde duramıyor.Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar’ın ineği, kuyruğu ve makat deliği olmayan dünyaya getirdi.

Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

Bursa’da kuyruğu ve makat deliği olmadan dünyaya gelen buzağı yerinde duramıyor.
Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar’ın ineği, kuyruğu ve makat deliği olmayan dünyaya getirdi. Makat deliği olmayan buzağının dışkısını atamayacağını ve yaşamayacağını düşünen sahibi, buzağıdan ümidini kesti. Minik buzağı herkesi şaşırtarak hayata tutundu ve şimdi 2 aylık oldu. Yerinde duramayan, hoplayıp zıplayan buzağıyı görenler gözlerine inanamıyor. İlk defa böyle bir buzağıyla karşılaşan köylüler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Yaşamaz denilen buzağısının 2 aylık olduğunu ifade eden Necati Acar, "2 ay önce bir buzağım dünyaya geldi. Bu buzağı kuyruksuz ve makat deliği olmadan dünyaya geldi. Buzağının beslenmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Buzağının büyük dışkısı idrar yoluyla geliyor. Bu hayvanı gören ölür diyordu. Bu hayvanı 1 yaşına gelince kasapta kestireceğiz. Böyle bir buzağı ilk defa gördük" dedi.

Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

Yaşamaz denilen buzağı yerinde duramıyor

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