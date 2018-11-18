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"Yaşamaz" denilen "Tiger" hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta yaklaşık bir ay önce ölmek üzereyken bulunan ve "Tiger" adı verilen sokak köpeği, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi sayesinde iyileşti - Veteriner Hekim Emrullah Topuzoğlu: - "Sokak köpeğine 'yaşamaz' diyenler, bugün gördüklerinde aynı köpek olduğuna inanmıyorlar. İnşallah tedavisi tamamlandığında köpeği sahiplenmek isteyenlere vereceğiz"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölmek üzereyken bulunan ve "Tiger" adı verilen sokak köpeği, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi sayesinde hayata tutundu.

İlçede yaşayan bir hayvansever, yaklaşık 1 ay önce bitkin halde bir sokak köpeği fark etti. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine köpek, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada Veteriner Hekim Emrullah Topuzoğlu tarafından tedavi altına alınan köpeğe, İngilizcede "kaplan" anlamına gelen "Tiger" adı verildi.

"Yaşamaz" denilen Tiger, yoğun tedavi ve düzenli beslenme sonrası sağlığına kavuştu.

- "Tek ilacı sevgi"

Veteriner Hekim Emrullah Topuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan köpeğin kendilerine getirildiğinde kötü durumda olduğunu söyledi.

Köpeğe ileri derecede uyuz, kaşeksi (zayıflık), dermatit teşhisi konulduğunu anlatan Topuzoğlu, "Köpeği hemen tedavi altına aldık. Kısa sürede tedaviye cevap verdi." diye konuştu.

Topuzoğlu, köpeğin ölmek üzereyken hayata tutunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bize geldiğinde alerjik dermatit ve uyuz şikayeti vardı. İlk gördüğümüzde durumun ciddiyetinin farkındaydık, 'yaşamaz' diyorduk. Hemen yoğun bir tedaviye başladık. Vitamin, mineral ve düzenli beslenmeyle 1 aylık sürede şu anki görünümüne kavuştu. Tedavisi devam ediyor. İsmini de 'Tiger' koyduk. Melez bir ırk ve 2 yaşında olduğunu düşünüyoruz. Sokak köpeğine 'yaşamaz' diyenler, bugün gördüklerinde aynı köpek olduğuna inanmıyorlar. İnşallah tedavisi tamamlandığında köpeği sahiplenmek isteyenlere vereceğiz."

Tiger'ın tek ilacının sevgi olduğunu ifade eden Topuzoğlu, bu gibi durumda olan sokak hayvanlarına duyarsız kalınmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Alaplı sokak köpeği tedavi Zonguldak

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