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Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 19:36 | Son Güncelleme

MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu.

Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi.
Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.

FOTOĞRAFLI

Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat ettiYaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

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