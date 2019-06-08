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Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

 ANTALYA'da ailesiyle tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren CHP Milletvekili Kazım Arslan (65) için, memleketi Denizli'de, partisinin il başkanlığı binasının önünde tören düzenlendi.

Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ANTALYA'da ailesiyle tatil yaparken geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren CHP Milletvekili Kazım Arslan (65) için, memleketi Denizli'de, partisinin il başkanlığı binasının önünde tören düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı törende, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mesut Can Arslan, "Babamın iki aşkı vardı, biri annem, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'ydi" dedi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde tatil yaparken dün beyin kanaması geçirip, hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin İl binasının önünde tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, sinema oyuncusu Müjde Ar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Arslan'ın kızı Nazife Demirkapı, annesi Nursel Arslan'a sarılarak gözyaşı döktü. Oyuncu Müjde Ar da Nursel Arlsan'a sarılıp, başsağlığı diledi.
'İKİ AŞKI VARDI, BİRİ ANNEM, DİĞERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'
Milletvekili Arslan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Mesut Can Arslan konuşma yaptı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mesut Can Arslan, "Çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Hayatında iki aşk vardı, biri annem, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bazı zamanlarda CHP, ailesinin bile önüne geçerdi. Çocukluğumuzda babamız ile çok az zaman geçirebildik. Partisi için her zaman elinden gelenin daha iyisini yaptı. İlkeli ve dürüst birisiydi. Kötü günler de gördü. Bazen istediği gibi olmadı ama o hiçbir zaman yılmadı. 'Niye bu kadar ısrar ediyorsun, niye bu kadar azimlisin, bırak şu siyaseti yapma, git hayatını yaşa' diyordum. O da 'Halka hizmet etmeyi seviyorum, bırakamam' diyordu. Nitekim siyaset yaparken de aramızdan ayrıldı. Böyle olsun istemezdik, çok erken oldu" dedi.
YAKINLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
CHP Denizli İl Başkanlığı'ndaki törenin ardından Arslan'ın cenazesi, Kervansaray Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından araçtan alınan ve evinin bahçesine konulan Arslan'ın tabutunun başında dualar okundu, helallik alındı. Burada Arslan'ın eşi Nursel Arslan, kızı Nazife Demirkapı, kayınvalidesi Nazife Çoban ile oğlunun kızı olan torunu İnci Arslan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

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Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de törenYaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de törenYaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de törenYaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören

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