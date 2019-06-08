YAŞAMINI YİTİREN CHP MİLLETVEKİLİ ARSLAN İÇİN DENİZLİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

ANTALYA'da tatildeyken beyin kanamasından yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan (65) için, Denizli'de, CHP İl Binası'nın önünde tören düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı cenaze töreninde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mesut Can Arslan, "Babamın iki aşkı vardı, biri annem diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'ydi" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için partisinin İl binasında tören düzenledi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, sinema oyuncusu Müjde Ar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Nazife Demirkapı annesi Nursel Arslan'a sarılarak gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu Müjde Ar da Nursel Arlan'a sarılıp, başsağlığı diledi.

'İKİ AŞKI VARDI, BİRİ ANNEM DİĞERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YDİ'

Hayatını kaybeden Milletvekili Arslan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Mesut Can Arslan konuşma yaptı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Mesut Can Arslan, "Çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Hayatında iki aşk vardı, biri annem diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bazı zamanlarda CHP, ailesinin bile önüne geçerdi. Çocukluğumuzda babamız ile çok az zaman geçirebildik. Partisi için her zaman elinden gelenin daha iyisini yaptı. İlkeli ve dürüst birisiydi. Kötü günler de gördü. Bazen istediği gibi olmadı ama o hiçbir zaman yılmadı. 'Niye bu kadar ısrar ediyorsun, niye bu kadar azimlisin, bırak şu siyaseti yapma git hayatını yaşa' diyordum. O da 'Halka hizmet etmeyi seviyorum, bırakamam' diyordu. Nitekim siyaset yaparken de aramızdan ayrıldı. Böyle olsun istemezdik, çok erken oldu" dedi.

YAKINLARI TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ.

CHP Denizli İl Başkanlığı'ndaki törenin sona ermesinin ardından Arslan'ın cenazesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yakınları tarafından araçtan alınan ve evinin bahçesine konulan Arslan'ın tabutunun başında dualar okundu, helallik alındı. Burada Arslan'ın eşi Nursel Arslan, kızı Nazife Demirkapı, kayınvalidesi Nazife Çoban ile oğlunun kızı olan torunu İnci Arslan, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.