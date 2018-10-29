Yaşamını yitiren polis memurunun annesi ve kardeşi toprağa verildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru ile beraber hayatını kaybeden annesi ve kardeşinin cenazeleri, memleketleri Gümüşhane'de toprağa verildi.

Kandıra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında vefat eden polis memuru Yunus Emre Gökkaya'nın annesi Nafize ve kardeşi Murat Atilla Gökkaya'nın cenazesi, gece memleketleri Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine getirildi.

Anne ve oğlu için Kelkit Küçük Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende, baba Hayrettin Gökkaya taziyeleri kabul etti.

Anne ve oğlunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kelkit Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Gökkaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kelkit İlçe Emniyet Müdürü Şahin Dizman ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kocaeli'de, D-605 karayolu Dalca Mahallesi mevkisinde, önceki gün Kandıra istikametine giden polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık idaresindeki 54 D 6290 plakalı otomobille çarpışmış, kazada polis memuru Yunus Emre Gökkaya hastanede, eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polis memurunun yaralanan oğlu Hamza Ali Gökkaya ve diğer otomobilin sürücüsü Tezcan Çıbık ile otomobildeki eşi Fahriye Çıbık tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaşamını yitiren polis memuru, eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri dün Kandıra Merkez Şefik Camisi'nde öğle vakti kılınan namazının ardından, Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

