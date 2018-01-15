KADIN

Yaşamınızdan çıkarmanız gereken 7 kötü alışkanlık

Yaşamınızdan çıkarmanız gereken 7 kötü alışkanlık

Yaşamınızdan çıkarmanız gereken 7 kötü alışkanlık

Kişisel hijyen herkes için bir zorunluluk ve alışkanlık haline gelmeli ki hastalıklardan korunabilelim. Ancak görünüşe bakılırsa küçük ayrıntılara pek dikkat etmiyoruz. İşte yapmayı bırakmanız gereken bazı alışkanlıklar...

Tırnak yemek

1

Tırnak yemek genellikle duygusal veya zihinsel stresle başa çıkmanın bir yoludur. Bu görünüm için daha da önemlisi sağlığınız için hiç iyi değil.

Kulak temizleme çubukları

2

Bu çubukları kulak temizlemenin en iyi yolu olarak görebilirsiniz ancak çubuğu kulağınızın içine iterdeniz kulak zarınıza zarar verebilir hatta işitme kaybı bile yaşayabilirsiniz.

Tuvalet sonrası el yıkama

3

Araştırmalar, dünyanın dört bir yanındaki insanların büyük bir çoğunluğunun tuvaletten sonra el yıkamadığını gösteriyor. Bu gerçekten kötü bir durum. El yıkamak, hastalığı önlemenin en kolay yoludur.

Uzun süre diş fırçası değiştirmemek

4

İster inanın ister inanmayın, diş fırçaları evlerimizdeki en kirli şeylerden biridir. Uzun süre kullanılan diş fırçaları bünyesinde birçok bakteri barındırır. Diş hekimleri, diş fırçalarını 2 ila 3 ayda değiştirmeyi tavsiye ediyor.

Diş fırçalama yöntemi

5

Dişlerinizi en az 2 dakika fırçalamay özen gösterin. İyi fırçalanmamış dişler ciddi kalp sorunlarına bile yol açabilir.

Günlük peeling

6

Peeling yüzünüz için iyidir ancak günlük olarak yapmamaya dikkat edin. Aksi takdirde sivilceye ve cilt kırışıklıklarına neden olabilirsiniz.

Gündelik öğeleri temizleme

7

Her gün kullandığınız şeylerin her türlü mikrop ve bakteriyle dolması oldukça yüksektir. Sağlıklı olmak ve hastalıklardan uzak durmak istiyorsanız, kullandığınız eşyaların temizliğine özen gösterin.

Florür dolgulu diş macunu kullanımı

8

Popüler inancın aksine, bu tür tat aslında özellikle çocuklar için zararlıdır. Gelişime yanlış katkı sağlar ve dişlerde beyaz lekeler meydana getirir.

Tırnak kesimi

9

Tırnaklarınızı derin kesmemeye dikkat edin. Tırnaklar derin kesildiğinde yürümek, çorap giymek büyük bir sorun haline gelebilir.

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