Yaşamları 'Taş Devri'nden farksız

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin kırsal Bağyaka Mahallesi'nin 43 hanelik kırsal Şenkale mevkisinde yaşayanlar, yaşamlarını elektrik ve su olmadan sürdürüyor. Bidonlara doldurdukları suları katırların sırtlarında evlerine götüren yöre sakinleri, geceleri gaz lambası ve yaktıkları çıralarla evlerini aydınlatıyor. Elektrik olmadığı için çamaşır ve bulaşık makinesi kullanamayan ev kadınları ise giyeceklerini ve bulaşıklarını leğende yıkarken, yöre halkı cep telefonlarını şarj edebilmek için 7 kilometre yol gidiyor. Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik ilçelerinin aksine Menteşe'nin kırsal Bağyaka Mahallesi'ne 7 kilometre mesafedeki Şenkale sakinleri, bir asırdır elektriksiz ve susuz yaşıyor. Yöre sakinleri, elektrik olmadığı için buzdolabı kullanamıyor, yiyeceklerini ise aynı gün tüketmek zorunda kalıyor. Şenkale'de su ihtiyacı, yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre ile 1 kilometre mesafedeki kaynak sularından karşılanıyor. Katırlarla patika yolları aşarak bidonlarına su dolduran vatandaşların yaşadığı zorluklar, trekking sporcularını aratmıyor. Kadınlar ise çamaşır ve bulaşıklarını leğenlerde yıkıyor.

Mahalle sakinlerinden evli, 3 çocuk babası Yaşar Yıldırım (54), "Turizm kenti diye övünüyoruz ancak yaşadıklarımız ortada. Başka şehirlerde oturanlara bunları anlatsak kimse inanmaz. Katırla su getirdiğimiz yolun hali içler acısı. Yağmur yağdığı zaman daha kötü oluyor. Elektrik ve su sıkıntımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Gece odun ateşiyle ya da şarjlı ışıklar ile aydınlatmamızı sağlıyoruz. Yaşantımızı Taş Devri'ne benzetiyorum" dedi. Taşıma suyla kıyafetlerini leğende yıkayan Adile Yıldırım ise, "Cep telefonlarımızın şarjı bittiği zaman eşim 7 kilometre uzaklıktaki Bağyaka Mahallesi'ne giderek doldurup geliyor. Temizlik ve hijyen taşıma suyla ne kadar olabilir ki? Elektrik ve su istiyorum" diye konuştu. ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN SAĞLIYOR Bağyaka Mahallesi'nin eski muhtarlarından Osman Bilgöl (58), "Şenkale mevkisindeki 43 eve, yıllardır su ve elektrik bağlanmadı. 2015 yılında borçla yaptırdığım güneş paneli sayesinde elektrik sıkıntısını biraz olsun çözdüm. Ancak yeterli olmuyor. Su, elektrik ve yolun yapılmasını istiyorum. 7 kilometre ötemizdeki Bağyaka Mahallesi'nde su ve elektrik var. Buraya getirilmesi çok mu zor ki bu çağda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Komşularım cep telefonlarını benim evimde şarj ediyor" dedi.