HABER

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Seğmenler Parkı’nda “Dünya Temizlik Günü” etkinliği düzenlendi.Türkiye’de 72 ilde, dünyada ise 169 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “21 Eylül Dünya Temizlik Günü” kapsamında Ankara’da da çevre temizliği yapıldı.Gönüllü gençler çevreyi temizlediBüyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesine de destek veren gönüllüler, parka gelen vatandaşları da çevre bilinci hakkında bilgilendirdi.“Let’s do it-Hadi Yapalım” sloganıyla ilk kez 2008 yılında Estonya’da bir grup tarafından sivil toplum hareketi olarak başlatılan ve dünya geneline yayılan temizlik günü, Türkiye’de de büyük bir farkındalık oluşturma etkinliğine dönüştü.STK’lar ve vatandaşlar el eleTemizlik etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Dünyada çevre kirliliğinden dolayı yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla Seğmenler Parkı’nda “Dünya Temizlik Günü” etkinliği düzenlendi.
Türkiye’de 72 ilde, dünyada ise 169 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “21 Eylül Dünya Temizlik Günü” kapsamında Ankara’da da çevre temizliği yapıldı.
Gönüllü gençler çevreyi temizledi
Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesine de destek veren gönüllüler, parka gelen vatandaşları da çevre bilinci hakkında bilgilendirdi.
“Let’s do it-Hadi Yapalım” sloganıyla ilk kez 2008 yılında Estonya’da bir grup tarafından sivil toplum hareketi olarak başlatılan ve dünya geneline yayılan temizlik günü, Türkiye’de de büyük bir farkındalık oluşturma etkinliğine dönüştü.
STK’lar ve vatandaşlar el ele
Temizlik etkinliğine katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Dünyada çevre kirliliğinden dolayı yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Çevreye duyarlı toplum haline gelmemiz için hep beraber çalışmalıyız” dedi.
Dünya Temizlik Günü hareketinin önemine vurgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar da, “Bu etkinlik sayesinde çevrenin ve doğanın temiz tutulmasına yönelik farkındalık kazandırılıyor. Dünyanın en önemli sorunlarının başında çöp geliyor. Hep birlikte çözüm üretelim evimize gösterdiğimiz özeni çevre için de gösterelim” değerlendirmesinde bulundu.
7’den 70’e herkesin yoğun katılım gösterdiği temizlik etkinliğinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cem Şahin ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu kampanyaya destek veriyoruz” dedi.
323 kilogram çöp toplandı
Seğmenler Parkı’nda bir günde cam şişeden plastik ambalaja ve sigara izmaritine kadar çok sayıda atığı toplayan gönüllüler toplamda; 323 kilogram atık toplayarak, çevre temizliği gerçekleştirdi.
Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) gönüllüsü Azra Naz Topçu, “Günden güne yaygınlaşması için çevre bilinci oluşturmanın farkındalığını oluşturduk. STK’lar kadar vatandaşlardan da katılım oldukça fazla. Şehir dışından bile gelenler var. Bu farkındalık giderek artacak” derken, Lise öğrencisi Metehan Selim İpek, “Parkı okulca temizlemek için geldik. Her yerde sigara izmaritleri, Cam şişeler ve plastikler var. Hepsini el birliğiyle toplamaya çalışıyoruz. Tüm insanları çevreyi temiz tutmaya davet ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.
Birbirinden renkli aktiviteler ve eğlenceli yarışmaların da yer aldığı temizlik etkinliğine katılanlardan Sena Yüksel ise şöyle konuştu:
“Biz insanlar bu çevrede nefes alıyoruz çevre de bizimle nefes alıyor. Biz ne kadar çevreyi temiz tutarsak o derece rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamış oluruz. Her yerde çöp kutusu var ancak insanlar çöplerini çöp kutusuna atmak yerine yerlere atmayı tercih ediyor.”

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi

Yaşanabilir ve temiz bir dünya için Başkentli gönüllüler el ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Geldiğimde kan izlerini gördüm

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

Hamam faciasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.