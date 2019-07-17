"Yaşanacak Türkiye idealini hayata geçirmek için mücadele verdik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Yaşanacak bir Türkiye' dedik. Yıllardan beri tüm vatandaşlarımıza yaşanacak bir Türkiye idealini hayata geçirmek için vaatte bulunup bunun mücadelesini verdik." dedi.

Karaca, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, maden atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğu öne sürülen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Zarbana Çayı'nda inceleme yaptıklarını söyledi.

CHP genel merkezine yaklaşık bir ay önce İnebolu'dan Zarbana Çayı'ndaki kirlilikle ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların gönderildiğini belirten Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak çaba sarf etmemiz ve duyarlı olmamız noktasında talep geldi. Bunun üzerine doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak il başkanım ve milletvekilimle irtibata geçtik. Bugün Zarbana Çayı'ndaki kirliliği, şikayetleri yerinde incelemek, nedenlerini, orada yaşayan vatandaşlarımızın uğradıkları mağduriyetleri hem yerinde görmek hem de vatandaşlarımızdan bizzat bu konudaki taleplerini dinlemek üzere Kastamonu'da bulunuyoruz." dedi.