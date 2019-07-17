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"Yaşanacak Türkiye idealini hayata geçirmek için mücadele verdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Yaşanacak bir Türkiye' dedik. Yıllardan beri tüm vatandaşlarımıza yaşanacak bir Türkiye idealini hayata geçirmek için vaatte bulunup bunun mücadelesini verdik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Yaşanacak bir Türkiye' dedik. Yıllardan beri tüm vatandaşlarımıza yaşanacak bir Türkiye idealini hayata geçirmek için vaatte bulunup bunun mücadelesini verdik." dedi.

Karaca, partisinin Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, maden atıkları nedeniyle kirlilik oluştuğu öne sürülen Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Zarbana Çayı'nda inceleme yaptıklarını söyledi.

CHP genel merkezine yaklaşık bir ay önce İnebolu'dan Zarbana Çayı'ndaki kirlilikle ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların gönderildiğini belirten Karaca, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak çaba sarf etmemiz ve duyarlı olmamız noktasında talep geldi. Bunun üzerine doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak il başkanım ve milletvekilimle irtibata geçtik. Bugün Zarbana Çayı'ndaki kirliliği, şikayetleri yerinde incelemek, nedenlerini, orada yaşayan vatandaşlarımızın uğradıkları mağduriyetleri hem yerinde görmek hem de vatandaşlarımızdan bizzat bu konudaki taleplerini dinlemek üzere Kastamonu'da bulunuyoruz." dedi.

Konuyu CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Meclis'te gündeme getireceklerini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Yaşanacak bir Türkiye' dedik. Yıllardan beri tüm vatandaşlarımıza yaşanacak bir Türkiye idealini hayata geçirmek için vaatte bulunup bunun mücadelesini verdik. Doğası kirliyse, soluduğu hava, yaşadığı ortam ve ormanlarımız, doğamız bu şekilde talan edilmiş ve zehirlenmiş ise yaşanacak bir Türkiye bırakma vaatleri ve hedeflerini hayata geçirmemiz mümkün değil. O nedenle yurdumuzun dört bir köşesindeki doğa hakkı ihlallerini yerinde görüp izleyerek bunların mücadelesini verdiğimiz gibi Zarbana Çayı'ndaki kirliliğin nedenlerini ve bu kirliliğe neden olanlar hakkında gerekli hukuki yaptırımların uygulanması için mücadelemizi sayın vekilimizle, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla ve bu kirlilikten zarar gören 10 köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızla güçlendireceğiz. Zarbana Çayı'nın kirliliğine yıllar sonra çözüm üretmek adına hep birlikte bu mücadelede başarıya ulaşacağız."

Milletvekili Baltacı da Karaca'ya teşekkür ederek, sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Toplantıya CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve CHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Alemdar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca inebolu KASTAMONU Zarbana Çayı

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