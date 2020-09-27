Yaşanan Felaketlerin Nedeni İklim Değişikliği

Dünya doğal felaketlerle boğuşuyor. Biri bitmeden diğeri başlayan doğa olayları nedeniyle birçok ülke zor günler geçiriyor.

Ağustos ayında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın izleri silinmeden, bu kez bir lastik deposunda çıkan yangın, gökyüzünün dumanlarla kaplanmasına neden oldu.

Senagal’in başkenti Dakar yakınlarındaki Keur Massar, 7 saat süren yağışın ardından sel sularının altında kaldı. Sel felaketi yaşayan bir başka ülke de Sudan’dı. Birleşmiş Milletler Nil Nehri’nin taşması sonucu evlerini ve işlerini kaybeden onbinlerce kişiye yardım eli uzattı.

Colorado’nun Denver kentinde hava sıcaklığı 24 saat içinde 34 derece düştü. Sonbaharın ilk günlerinde Kanada’dan gelen soğuk havanın etkisiyle başta Coloroda ve Montana olmak üzere bazı eyaletler, kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı. Bölge bir gecede kışı aratmayan görüntülere sahne oldu.

Bir ay içinde Doğu kıyılarını iki kez kasırga vurdu. Amerika’nın Alabama kıyılarını vuran Sally kasırgası, okyanus sularının yükselmesine ve şiddetli yağmurlara neden oldu, Florida’nın kuzeybatı kıyılarından Mississippi’ye uzanan bin kilometreden fazla bir alanı günlerce etkisi altına aldı.