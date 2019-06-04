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Yaşanan kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman’a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan karayolu Gökçay köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı.

Adıyaman’da hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’dan Adıyaman’a, yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan karayolu Gökçay köyü yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Defalarca taklalar atan araçtaki araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan Feyza, Fatma, Furkan, Meryem, Tuğba ve Reyhan Tuncay yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış burada tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan araç sürücüsü Necati Tuncay ile araçta bulunan 41 yaşındaki Fatma Tuncay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 17 yaşındaki Tuğba Tuncay da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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